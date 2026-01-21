お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜（42）が21日、水曜レギュラーを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に出演。上下関係で悩んだことを打ち明けた。

同番組では、プロレスラーとしてデビューした東京五輪柔道100キロ級金メダルのウルフ・アロンがゲスト出演。「柔道よりもプロレスの方がしきたりが厳しい」との質問に、ウルフはバツの札で答えた。

その理由として「しきたりが厳しいというよりも、柔道界は年齢順。どれだけ遅く柔道を始めても年上が先輩」と説明。「プロレスは、芸能界とかと一緒で入門順。年下の先輩がいる。そういった世界でこれまで僕は生きてきてなかったので、そこの違いはある」と話した。

そして「デビュー順じゃないんです、入門順。デビューはまた違う」といい、「先にデビューしてるけど後輩もいたりする」と明かすと、MCの「ハライチ」澤部佑は「どうしてるんですか？ウルフさんは」と質問した。

するとウルフは「いやだからこれが難しくて」とポロリ。「年下の先輩がたくさんいる中、僕は敬語で話すんですけど、向こうも敬語で来るので、距離がずっと縮まらない」と嘆いた。また自身は新人のため、掃除などの雑用もこなしていることを明かすと、澤部は「ホントですか？まわりの新人にやらせてるんじゃないですか？金メダリストだから」と疑い、笑いを誘った。

これを受けて近藤は「年上の後輩がいたり」と、芸人界での上下関係を解説。「エド・はるみさんとか」と名前を挙げ、「当時一緒に2人でご飯に行く時、私が払いますけど食べる物に凄く悩んで。薄味の和食がいいのかな、とか」と話すと、一堂は爆笑。「（“焼肉に行くぞ”とは）言いづらい」と振り返っていた。