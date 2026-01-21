ジャンボ尾崎さんを追悼した国久俊介氏 （C）ORICON NewS inc.

　ブリヂストンスポーツの国久俊介社長が21日、都内で行われた『ブリヂストン ゴルフボール TOUR B X/XS 新商品発表会』に出席。昨年12月に亡くなったジャンボ尾崎さんを追悼した。　

　国久氏はイベントの冒頭で尾崎さんを追悼。「絶え間ない挑戦する姿勢は多くのファンに夢と感動を与え続けた」としのんだ。

　背景にはトロフィーを持って笑顔を見せる尾崎さんの写真が並び、国久氏は「私たちもその精神を受け継いでゴルフの発展に尽力したい」と述べた。

　尾崎さんは昨年12月、S状結腸がんのため78歳で死去した。

　イベントでは、同社がゴルフボール『TOUR B X/XS』の最新モデルを2月6日に発売すると発表。国久氏のほか、お笑いコンビ・千鳥のノブ、プロゴルファーの宮里聖志、木下稜介、堀川未来夢、清水大成、桑木志帆、鶴岡果恋、伊藤愛華が登壇した。