ÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¤Ï21Æü¡¢2·î6Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î½÷À´ú¼ê¤ò¥¹¥¡¼/¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡¦¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤ÎÉÚÅÄ¤»¤Ê¡Ê26¡¢±§º´Èþ SC¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¶¥µ»ÆüÄø°ìÍ÷¡Û¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ ³«²ñ¼°¤Ï2·î6Æü¤Ë¥ß¥é¥Î¤Ç³«ºÅ
ÉÚÅÄ¤Ïº£Âç²ñ3²óÌÜ¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡£½é½Ð¾ì¤ÎÊ¿¾»Âç²ñ¡Ê2018Ç¯¡Ë¤Ç8°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢Á°²ó¤ÎËÌµþÂç²ñ¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Ç¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¤¹¤Ç¤ËÃË»Ò¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤Î¿¹½Å¹Ò¡Ê25¡¢¥ª¥«¥â¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤ò6Æü¤ËÈ¯É½ºÑ¤ß¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ïº¸¤«¤éÉÚÅÄÁª¼ê¡¢¿¹½ÅÁª¼ê
