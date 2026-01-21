千鳥・ノブ、ゴルフのベストスコア78にプロも驚き 腱鞘炎発症する本気ぶり お笑いとの“共通点”も明かす
お笑いコンビ・千鳥のノブ（46）が21日、都内で行われた『ブリヂストン ゴルフボール TOUR B X/XS 新商品発表会』に登場。ゴルフのベストスコアが78であることを明かした。
【全身ショット】素敵！ゴルフウェア姿を披露したノブ
「ゴルフはしっかり始めて5年」というノブ。「ベストスコアは78出ました」と発表すると、同席したプロゴルファーは驚き、拍手した。
ノブは「すぐ腱鞘炎になって、2ヶ月ゴルフができなかった」という。腱鞘炎はフォームに何らかの原因があるとして試行錯誤を重ねているとした。
お笑いとの“共通点”も明かした。ゴルフでは「飛距離より安定性」にこだわっているとし、「そういう芸人なんで」と回答。「ギャグもないし、全現場70点で」と話し、会場の笑いを誘っていた。
イベントでは、ブリヂストンスポーツがゴルフボール『TOUR B X/XS』の最新モデルを2月6日に発売すると発表。ノブのほか、同社の国久俊介社長、プロゴルファーの宮里聖志、木下稜介、堀川未来夢、清水大成、桑木志帆、鶴岡果恋、伊藤愛華が登壇した。
