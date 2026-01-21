鈴木亮平主演の日曜劇場『リブート』（TBS系）第1話のTVer再生数が200万回を突破した。（※）

参考：松山ケンイチ、サプライズ以上の説得力 『リブート』第1話における“主役級”の存在感

本作は、愛する人の死を巡って嘘と真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ないスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（鈴木亮平）が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため、愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂の顔に変わる（＝リブートする）姿を描く。

主演を鈴木が務めるほか、戸田恵梨香、永瀬廉（King & Prince）、蒔田彩珠、中川大輔、藤澤涼架、野呂佳代、伊藤英明、山口紗弥加、黒木メイサ、原田美枝子、北村有起哉らがキャストに名を連ね、第1話には整形前の早瀬陸として松山ケンイチがサプライズ出演を果たした。

※計測期間：2026年1月18日～1月20日※TVerにおけるVODのみ（解説放送版を含む）の番組動画再生数（TVer DATA MARKETING調べ）※リアルタイム配信・追っかけ再生による再生数は除外※放送局のキャッチアップサービスと他社プラットフォーム等は除外

（文＝リアルサウンド編集部）