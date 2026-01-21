THE ALFEEが公式Instagramを更新し、桜井賢の誕生日を祝う様子を収めた動画が公開された。

【動画】THE ALFEE桜井賢の71歳の誕生日を高見沢俊彦と坂崎幸之助が祝福

■結成50年を超えてもなお加速する、3人の関係性にファンも笑顔

1月20日に71歳の誕生日を迎えた桜井。この記念すべき日に、スカパー！の番組『Come on!ALFEE!! 燦然（三千）と輝く、天（10）地創造のSeason10！』の第1回が桜井のBIRTHDAY SPECIALとして配信された。番組は全3回。第2回は2月14日20時から、第3回は3月17日20時から配信される予定だ。

本投稿は、「本番終了直後の3人から、メッセージが届きました」と綴られ、番組セットで撮られた動画が公開された。坂崎幸之助が「第1回の配信が終わりました。桜井の誕生日」と紹介し「おめでとう」と温かい言葉を贈ると、桜井は「ありがとうございます」と柔らかな表情で応じた。そこへ、高見沢俊彦もゴジラの人形を手に持ち「おめでとう」と祝福。すかさず桜井が「それ、いただけるの？」と身を乗り出すと高見沢は「あげないよ」と即答するなど、長年連れ添った彼らならではの微笑ましいやり取りも収められている。

そして坂崎が「どうですか？ 71歳」と問いかけると、桜井は「まだまだこれからですよ、本当に」とコメント。4月に誕生日を迎える坂崎と高見沢に向かって「すぐ72になっちゃうんですよね」と伝えると、「72だよ」と互いに言い合う坂崎と高見沢に、桜井も「未知の世界だからね」と笑いながら会話に加わった。

この3人の独特の”わちゃわちゃ感”全開のやり取りにSNSには「わちゃわちゃしてる」「楽しすぎた」「めちゃ笑いました」といった歓喜の声が殺到。またファンからは「誕生日おめでとうございます」というたくさんの祝福メッセージが寄せられている。

■坂崎幸之助「おめでとう 天才マサボン」

坂崎は自身のInstagramでも桜井を祝福。『Come on!ALFEE!!』の桜井の楽屋入口の写真と共に、「桜井が71歳になり、僕ら2人に追い付きましたよ おめでとう 天才マサボン」と桜井の誕生日を祝福するメッセージを公開した。

また、THE ALFEEがデビューした頃から親交のある音楽プロデューサー／アレンジャーの武部聡志も自身のXを更新。桜井のステージショットと共に「Happy Birthday（クラッカーの絵文字）昨日会ったのに、『おめでとう』言わずに失礼しました！何よりも健康で笑顔溢れる1年になりますように！！」とお祝いメッセージを投稿した。