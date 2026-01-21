嵐の公式Instagramで、2009年3月4日にリリースされた「Believe/嵐 | 曇りのち、快晴/矢野健太 starring Satoshi Ohno」のジャケット写真が公開された。

【写真＆動画】嵐5人がレザーに光沢スーツと黒ジャケットで集合＆大野智の矢野健太ルックなど①～③

■5人が揃った通常版のジャケットと、矢野健太 starring Satoshi Ohnoが飾った初回限定盤2のジャケット

「Believe」は櫻井翔が出演した映画『ヤッターマン』の主題歌。

「曇りのち、快晴」は、大野智が出演したテレビ朝日系ドラマ『歌のおにいさん』の主題歌で、矢野健太 starring Satoshi Ohno名義で発表されたソロ曲。“矢野健太”は、同作で大野が演じた主人公の役名である。

公開されたのは5人が揃った通常版のジャケットと、矢野健太 starring Satoshi Ohno（大野ソロ）が飾った初回限定盤2のジャケット。

通常盤はモノクロ衣装の落ち着いたトーンのジャケット。長めの髪の毛をオールバックにふんわりまとめた、つるつるの黒レザージャケットを着た松本潤が中央に。前列では長め前髪の茶髪で黒レザージャケットをまとった相葉雅紀と、くすんだシルバーのジャケットをまとって前髪を横に流したヘアスタイルの櫻井が並んでいる。

後列には前髪を立ち上げた短髪の漆黒ジャケットを羽織った大野と、ドット柄ネクタイにボタンダウンシャツをあわせて光沢スーツジャケットを着た、短髪の二宮和也が。5人ともキリッとした表情で前を見つめている。

初回限定盤2は、キャスケットを被りスカーフを巻いた“矢野健太”の大野のモノクロショット。虹や蝶などカラフルなイラストで彩られている。

コメント欄には「Believe」に向けた「『Believe』のサクラップ大好き」「『ヤッターマン』の翔くんかっこよかった」「振り付けも大好き」「寂しくなったときに元気をもらう曲」といった声が。

また「曇りのち、快晴」に向けた「おーちゃんの健太おにいさん懐かしい」「『歌おに』の健太くんビジュ最高」「この衣装で歌う大野くんが見たい」といった声も集まっている。

■「Believe/嵐 | 曇りのち、快晴/矢野健太 starring Satoshi Ohno」ジャケット

■動画：嵐「Believe」MV

■動画：矢野健太 starring Satoshi Ohno「曇りのち、快晴」MV