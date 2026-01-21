メッツは20日（日本時間21日）、ブルージェイズをFAとなったボー・ビシェット内野手（27）と3年契約を結んだと発表した。米メディアによると、3年総額1億2600万ドル（約197億3100万円）という。

ビシェットは2016年のドラフト2巡目（全体66位）でブルージェイズに入団。19年にメジャーデビューを果たすと21年には159試合の出場で打率.298、29本塁打、102打点をマーク。翌年も159試合の出場で打率.290、24本塁打、93打点を記録し、2年連続最多安打を記録するなど、不動の遊撃手として打線の中核を担った。

昨季は左膝の故障のためシーズン終盤を欠場したが、139試合の出場で打率.311、18本塁打、94打点を記録。ポストシーズン（PS）もディビジョンシリーズ、リーグ優勝決定シリーズはロースターから外れたが、ワールドシリーズではロースターに復帰。負傷の影響でメジャーでは初体験の二塁も守った。

メッツはこの日、ホワイトソックスの強打者ルイス・ロベルトもトレードで獲得。今オフは主砲アロンソがオリオールズにFA移籍した他、守護神を務めたディアスがドジャースにFA移籍。内野手ニモはレンジャーズにトレードで放出。22年首位打者のマクニールもトレードでアスレチックスに移籍させるなど“解体”が進んでいたが、徐々に“再建”を進めている。