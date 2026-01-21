¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤¡Ä¡£40Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÆÍÁ³¡Ö¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬ÍÉ¤é¤°¡×¥ï¥±
°ÊÁ°¤è¤ê¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤ÇÍî¤Á¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¿´¤ÎÊÑ²½¤ò´¶¤¸»Ï¤á¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢40Âå¤ò²á¤®¤¿º¢¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¤³¤Î¾õÂÖ¡¢À³Ê¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¼å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ç¯Îð¤È¤È¤â¤Ëµ¯¤³¤ëÇ¾¤äÀ¸³è´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤¬¡¢¡Ö¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ÎÍÉ¤é¤®¡×¤È¤·¤ÆÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Èè¤ì¤¬¤¿¤Þ¤ë¤È¡¢»×¹Í¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö´ó¤ê¤Ë¤Ê¤ë
Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¯¤È¡¢ÂÎ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ç¾¤âËýÀÅª¤ÊÈèÏ«¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¾¤¬Èè¤ì¤ë¤È¡¢Êª»ö¤òÁ°¸þ¤¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ëÎÏ¤¬Íî¤Á¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¡Ö¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤Ë¸·¤·¤¤É¾²Á¤ò²¼¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ïµ¤»ý¤Á¤ÎÌäÂê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢»×¹Í½èÍý¤ÎÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¡£Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Û¤É¡¢¼«¿®¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤´¤¯¼«Á³¤ÊÈ¿±þ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Ìò³ä¡¦ÀÕÇ¤¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤É¡¢¼«Ê¬¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤·¤¬¤Á
40Âå¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢»Å»ö¤Ç¤ÎÀÕÇ¤¤ä²ÈÄí¤Ç¤ÎÌò³ä¤¬Áý¤¨¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ï¸å²ó¤·¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¼þ°Ï¤ÈÈæ¤Ù¤ëµ¡²ñ¤Ï¸º¤é¤º¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¡ÖÀÎ¤Î¼«Ê¬¤ÎÊý¤¬¸µµ¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£¤³¤¦¤·¤¿Èæ³Ó¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ë¤È¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¼«¸ÊÉ¾²Á¤¬²¼¤¬¤ê¡¢ÍýÍ³¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÉÔ°Â¤ä¾Ç¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤¬¿´¤ÎÈè¤ì¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Î©¤ÆÄ¾¤·¤Î¥«¥®¤Ï¡È²óÉü¤Î¤¿¤á¤Î¿´¤Î¤æ¤È¤ê¡É
¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤ÈÌµÍý¤ËÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤ºÇ¾¤È¿´¤¬²óÉü¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡£¾ðÊó¤«¤é¾¯¤·µ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¡¢Í½Äê¤òµÍ¤á¹þ¤ß¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢²¿¤â¤·¤Ê¤¤»þ´Ö¤ò°Õ¼±Åª¤Ë»ý¤Ä¡£¤³¤¦¤·¤¿¾®¤µ¤Ê¿´¤Î¤æ¤È¤ê¤¬»×¹Í¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤·¡¢µ¤»ý¤Á¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ëÅÚÂæ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿´¤¬À°¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢ÉÔ»×µÄ¤È¼«Ê¬¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤â¤æ¤ë¤ä¤«¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
