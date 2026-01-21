モデルの小倉ゆうかが、ショートドラマアプリ・ＢＵＭＰのドラマ「浅はかなシンデレラたちの婚活大戦争」（２１日１９時配信開始）で約５年ぶりに女優業に復帰することが２１日、発表され、都内で行われた会見に出席した。

１話３分・全２１話のショートドラマの同作で、小倉は主演を務める。演じるのは、かつて「港区の大天使」と呼ばれた香川菜々。ハイスペック男性と結婚するために、なりふり構わず突き進む姿をコミカルに演じた。

自身と役の共通点について「ちょっとバカ。周りから見ると、何をやってるんだろう、この子って。憎めないところが重なるのかなって思います」と照れ笑い。約５年ぶりの女優業に対しても「今までは表面しか考えていなかった。この数年間でいろんなものを見て、いろんな方の話を聞いて、役柄を聞いたり、背景を考えたりすることをやっとできるようにできました」と語った。

“リアル峰不二子”と称された８頭身ボディーを武器に、グラビア界を席巻していた小倉。２０年７月、レギュラー出演していた大阪・ＭＢＳラジオ「アッパレやってまーす！ 水曜日」で生放送中に「朝早く起きて夜早く寝る生活をしていて、ラジオがつらくなった。辞めさせてください」と話し、番組降板を直訴。翌月に番組卒業が決定し、共演していたタレント・ケンドーコバヤシは「彼女なりの考えや思いがあったと思います」と番組内で話していた。２１年４月、自身のインスタグラムで事務所の退社と「小倉ゆうか」への改名を発表した。