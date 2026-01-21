ASKA、初のライブハウス公演を映像化
ASKAにとって初のライブハウス公演となる＜FIRST SAIL “COMTEC PORTBASE OPENING CEREMONY” 〜 ASKA Live Docking 〜＞が映像作品として配信リリース・映画館上映される。COMTEC PORTBASEは2025年3月20日に開業した、名古屋最大級のライブハウス型多目的ホールだ。そのオープニング・セレモニーの一環として開催されたのがこの公演である。ホールでのコンサートとはまた違う、ライブハウスならではの熱い一体感と臨場感がこの映像作品の大きな魅力だ。
画面からも、ステージと客席との距離の近さは体感できるだろう。映像や凝った舞台セットなどの演出はないが、その分だけ、歌・コーラス・演奏がむき出しとなってダイレクトに届いてくる。観客の熱烈な反応に対して、ASKAとバンドのメンバーが意気に感じて演奏していることも伝わってくる。ステージと客席の間で、喜びが連鎖していく様子が鮮明に感じ取れるのだ。通常のASKAのホール公演が“フォーマル”であるとすると、このライブハウス公演は“カジュアル”と表現できるだろう。
“Docking（ドッキング）”というタイトルは『WhoHO is ASKA ！?』の国内ツアー、アジアツアー、そして追加公演を繋ぐステージ、という意味合いで付けられている。ツアーで磨き上げてきたステージの完成度の高さを維持しながらも、初のライブハウス公演に臨むフレッシュなエネルギーもほとばしっている。
国内ツアーでは演奏されなかった曲も聴きどころだ。強靭な歌声とコーラス、もの悲しいバイオリンの音色の対比が鮮やかなのは「リハーサル」。疾走感あふれるバンドサウンドの中でのハードボイルドなテイストを備えた歌声が魅力的なのは「と、いう話さ」だ。ヒューマンな歌声が深く染みてくる「I feel so good」、歌声と楽器の音色がカラフルに乱反射する「百花繚乱」などなど、どの曲も実に魅力的だ。この他にも、アジアツアーで披露された「何日君再来」、ゲストとして登場した宮粼薫による「Cry」も収録されている。
国内ツアーのセットリストに入っていた楽曲も、ライブハウスという空間で演奏されることで、新たな表情が加わっている。例えば、「BROTHER」。ASKAが両手を広げて歌っている瞬間に、会場内の全員が“BROTHER”になったかのような一体感が生まれていた。「YAH YAH YAH」では、1階席がオールスタンディングになっていたこともあり、観客の振り上げる“こぶしの密集具合”がすさまじい。ライブハウスでの「YAH YAH YAH」も格別だ。
全編を通して、音像の輪郭はシャープで、ライブハウス空間での鳴りが見事に再現されている。このライブ映像作品は、『WhoHO is ASKA ！?』ツアーを観た人にも、新鮮な感動と喜びと驚きをもたらしてくれるに違いない。映像に収められた多くの笑顔は、画面越しに鑑賞しているファンにも連鎖していくだろう。
文◎音楽ライター 長谷川 誠
『FIRST SAIL “COMTEC PORTBASE OPENING CEREMONY” 〜 ASKA Live Docking 〜』
2026年1⽉31⽇（⼟）午前0時〜 Travel TVにて配信リリース
収録⽇・会場：2025年4⽉16⽇ COMTEC PORTBASE 公演
5,280円（税込）
特設サイト https://www.fellows.tokyo/feature/live_docking_2026
配信サイト TRAVEL TV https://era.travel.gr.jp
※ご購⼊いただいた⽅は、ダウンロードも可能となりますので、スマホやタブレットなどでもお楽しみいただけます。
※ダウンロード⽤映像は、画質を落とし分割しての提供となります。
1.GUYS
2.Love Affair
3.HANG UP THE PHONE
4.リハーサル
5.と、いう話さ
6.BROTHER
7.何⽇君再来
8.めぐり逢い
9.Cry
10.I feel so good
11.PRIDE
12.HEART
13.百花繚乱
14.太陽と埃の中で
15.僕はこの瞳で嘘をつく
16.YAH YAH YAH
17.On Your Mark
Band Member
Piano︓澤近 泰輔
Drums︓⼩⽥原 豊
Bass︓荻原 基⽂
Guitar︓鈴川 真樹
Guitar︓設楽 博⾂
Violin︓クラッシャー⽊村
Sax︓David Negrete
Backing vocal︓⾼橋 あず美 Backing vocal︓結城 安
＜ASKA CONCERT2026 昭和が⾒ていたクリスマス！?＞
出演︓ASKA
指揮・編曲︓藤野浩⼀
演奏︓Newherd Special Big Band
特別ゲスト︓岩崎宏美
[東京]
2026年2⽉12⽇（⽊）13⽇（⾦）開場 17：30 開演 18：30
＠東京国際フォーラム ホールA https://sunrisetokyo.com/detail/31205/
[⼤阪]
2026年2⽉16⽇（⽉）17⽇（⽕）開場 17：30 開演 18：30
＠グランキューブ⼤阪（⼤阪国際会議場）https://sunrisetokyo.com/detail/31207/
チケット代⾦ ︓S席13,000円 A席9,000円 ※税込価格
[問]サンライズプロモーション東京 0570-00-3337（平⽇12：00〜15：00）
[ タイトル ] ASKA 「FIRST SAIL “COMTEC PORTBASE OPENING CEREMONY” 〜 ASKA Live Docking 〜」公演1日限りの上映会
2026年1月28日（水）
＠全国のローソン・ユナイテッドシネマ40館
前売り2,800円（税込）/ 当日 3,300円（税込）
ローソンチケットにて発売中！ ※2026年1月26日（月）23：00まで
https://l-tike.com/cinema/mevent/?mid=773448
Lコードは99128
収録日：2025年4月16日 COMTEC PORTBASE公演
内容：名古屋最大級のライブハウス型ホールのオープニング記念に開催した、ASKA25年ぶりのスタンディング公演「FIRST SAIL “COMTEC PORTBASE OPENING CEREMONY” 〜 ASKA Live Docking 〜」のライブ映像を映画館の大スクリーンで配信リリース前にお楽しみいただけます。
昼公演 開場15：15 開映15：30
夜公演 開場18：15 開映18：30
☆印が付いている会場は、昼夜2公演、他は昼1公演のみの上映になります。
