¡ÖÂ©»Ò¤ÎÂ¸ºß¤¬»ä¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¡×¡¡»Ò°é¤Æ¤·¤Ê¤¬¤é¸ÞÎØ¤Ø¡Ä30Âå¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¹Í¤¨Êý¡½¡½¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¦´äºê¤³¤è¤ß
¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¦´äºê¤³¤è¤ß¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥êÂç²ñ¤Ç¼«¿È½é¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿´äºê¤³¤è¤ß¡Êºë¶Ì¾åÈø¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬¡¢¡ÖTHE ANSWER¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£·ëº§¡¢ÇÑÉô¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢°ÜÀÒ¡¢Ç¥¿±¡¦½Ð»º¡¢¸ÞÎØ½Ð¾ì¤È¡¢2008Ç¯¤Î¥×¥íÆþ¤ê°Ê¹ß¡¢Ç»Ì©¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¶¥µ»¤È»Ò°é¤Æ¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤Î»×¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áÄ¹Åç ¶³»Ò¡Ë
¡¡14¥Á¡¼¥à¤¬Ç®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡ØÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥° 2025-26 ½÷»Ò¡Ù¡£12·î¸½ºß¡¢¾å°Ì¿Ê½Ð¤òÃ´¤¦ºë¶Ì¾åÈø¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¤ò¸£°ú¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥»¥Ã¥¿¡¼¤Î´äºê¤³¤è¤ß¤À¡£
¡¡´äºê¤Ï2021Ç¯5·î¤ËÂè°ì»Ò¤ò½Ð»º¡£¤½¤Î¤ï¤º¤«È¾Ç¯¸å¤Ë»î¹ç¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¡¢24Ç¯¤Î¥Ñ¥êÂç²ñ¤Ç¤Ï¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¡£¸½ºß¤â¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡£
¡Ö»Ò°é¤Æ¤äÆü¾ïÀ¸³è¤Ç¤ÎÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤â¡¢¥³¡¼¥È¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¹¤Ã¤«¤êËº¤ì¤é¤ì¤ë¤·¡¢µÕ¤Ë»î¹ç¤ËÉé¤±¤¿¤ê¡¢¥×¥ì¡¼¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¡¢²È¤Ëµ¢¤ê»Ò¤É¤â¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¤¹¤Ã¤«¤êËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÆü¡¢¤¯¤è¤¯¤è¤·¤Æ¤¤¤ë²Ë¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë¤¹¤´¤¯¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¤¤¤¡×
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï½Ð»º¸å¤â¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Ç³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦Á´ÂÎ¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤âÈó¾ï¤Ë¾¯¤Ê¤¤¡£ÀÎ¤Ê¤é¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¤¬¡¢´äºê¤Ï·ëº§Á°¤«¤é¡¢¡ÖÇ¥¿±¡¢½Ð»º¸å¤â¸½Ìò¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¶¥µ»¤È»Ò°é¤Æ¤ÎÎ¾Î©¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Î¶¨ÎÏ¤Ê¤·¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Ç¤¹¤«¤é¸½ºß¤ÎÉ×¤Ë¤Ï¸òºÝ¤ò»Ï¤á¤¿º¢¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÏÈà¤â¼Â¶ÈÃÄ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÌîµåÁª¼ê¡£Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ø¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡Ù¤È¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê´äºê¤Ç¤â¡ÖÇ¥³è¤ò»Ï¤á¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ï¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÇº¤ó¤À¡×¡£Åö½é¤Ï·ëº§¤òµ¡¤ËÇ¥³è¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤ò·×²è¡£¤È¤³¤í¤¬14Ç¯¡¢¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë·ëº§¼°¤òµó¤²¤ë¤â¡¢Ä¾¸å¤Ë½êÂ°¥Á¡¼¥à¤ÎÇÑÉô¤¬·èÄê¡£°ÜÀÒ¸å¤Ï2Ç¯ÌÜ¤Ë²¼Éô¥ê¡¼¥°¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤ê¡Ö°ÜÀÒ¤ä¾º³Ê¤òÍ¥Àè¤·¡¢Ç¥³è¤ÏÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤·¤¿¡×¡Ê´äºê¡Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¸«»ö¡¢1¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¾å°Ì¥ê¡¼¥°¤ËÊÖ¤êºé¤¯¤â¡¢17Ç¯¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î¾·½¸¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡Ö¤¹¤°¤ËÉ×¤È²ÈÂ²²ñµÄ¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£¾º³Ê¤ÎÌÜÉ¸¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿»ä¤Ï¡¢É×¤Ë¡ØÇ¥³è¤òÍ¥Àè¤·¤è¤¦¡Ù¤È¤Ò¤È²¡¤·¤µ¤ì¤¿¤é¡¢Ç¥³è¤Ë½¸Ãæ¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬É×¤«¤é¡ØÂåÉ½¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ëÁª¼ê¤Ï¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤ÎÄºÅÀ¤Î¤Û¤ó¤Î¤Ò¤È°®¤ê¡£ÌÇÂ¿¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤¾¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Øº£²ó¡¢¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤â¡¢¸ÞÎØ¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¸Æ¤Ð¤ìÂ³¤±¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢º£Ç¯1Ç¯¤·¤«¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¹Ô¤±¡ª¡Ù¤È±þ±ç¤µ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È³Î¤«¤Ë¸À¤¦ÄÌ¤ê¤À¡¢¤È»×¤¤Ä¾¤·¡¢ÂåÉ½¤Ç´èÄ¥¤ë¤³¤È¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¡ÖÁª¼ê¤È¤·¤ÆÍß¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦´äºê¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¥ê¡¼¥°¤Ë1Ç¯´Ö°ÜÀÒ¡£É×ÉØ¤¬Ç¥³è¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¡Ê¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ê21Ç¯³«ºÅ¡Ë¤ÎÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¾Ã¤¨¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤ë¤È¥Á¡¼¥à¤ËÇ¥³è¤Î°Õ»Ö¤òÅÁ¤¨¡¢¡ØÇ¥¿±¤·¤¿¾ì¹ç¡Ù¤âÁÛÄê¤·¡¢·ÀÌó¤ò¹¹²þ¡£¹¬±¿¤Ê¤³¤È¤Ë¤¹¤°¤Ë»Ò¤É¤â¤ò¼ø¤«¤ê¡¢21Ç¯¤ËÌµ»ö¡¢Ä¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£
¡Ö·ë¶É¡¢·ëº§¤·¤Æ8Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£É×¤âÄ¹¤¤´Ö¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î»ä¤ò¤è¤¯±þ±ç¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¼þ°Ï¤ÎÍý²ò¤È¶¨ÎÏ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¬½õ¤±¤Ë
¡¡¸½ºß¡¢´äºê¤ÏÉ×¤È4ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¡¢¤½¤·¤Æ¼Â¤ÎÎ¾¿Æ¤ÈÊë¤é¤¹¡£
¡Ö¡Ø¶¥µ»¤â»Ò°é¤Æ¤âÎ¾Î©¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤âÄü¤á¤º¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¦¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Î´èÄ¥¤ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±þ±ç¤¹¤ë´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤¬¶¥µ»¤È»Ò°é¤Æ¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ë¤Î¤â¡¢¼þ°Ï¤Î¶¨ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡£Æ±µï¤¹¤ëÎ¾¿Æ¤Ï»Ò°é¤Æ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢É×¤Ï¡Ø¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë´Ö¤Ï´èÄ¥¤ì¡Ù¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ÆÆÄ¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î»ö¾ð¤ÇÎý½¬¤ËÃÙ¤ì¤Æ¤â¡ØÂç¾æÉ×¡©¡Ù¡ØµÙ¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ë¡ª¡Ù¤È²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ËèÆü¡¢Ä«µ¯¤¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡¢Á´ÌÌÅª¤Ê¶¨ÎÏ¤È±þ±ç¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡×
¡¡½êÂ°¥Á¡¼¥à¤ÎÊìÂÎ¤¬°åÎÅË¡¿Í¡Ê¾åÈøÃæ±ûÁí¹çÉÂ±¡¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¡ÖÈó¾ï¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê´äºê¡Ë¡£´äºê¤ÏÇ¥¿±Ãæ¤«¤é¥Á¡¼¥à¤ÎÊìÂÎ¤Ç¤¢¤ëÉÂ±¡¤ËÄÌ±¡¡£½Ð»º¡¢»º¸å¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤âÆ±±¡¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡ÖÉüµ¢¤Þ¤Ç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥×¥é¥ó¤âÃ´Åö¤Î½õ»º»Õ¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê²Ê¤ÎÃ´Åö¼Ô¤é¤¬Î©°Æ¡£¥Þ¥Þ¤È¤·¤Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ø¤¹¤°¤ËÉüµ¢¤ò¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¾ì¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¢ËÜÅö¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤¬2ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»î¹ç¤ËÂ©»Ò¤ÈÊì¿Æ¤¬Æ±¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£±óÀ¬Àè¤Ç¤âÂÚºß¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¬¿²ÉÕ¤¯¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë²£¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡£
¡Ö»ä¤¬¾åÈø¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ò·è¤á¤¿°ì¤Ä¤Ë¡¢Åö»þ¤ÎµÈÅÄÉÒÌÀ´ÆÆÄ¡Ê¸½V¥ê¡¼¥°¡¦ÁÒÉß¥¢¥Ö¥ì¥¤¥º´ÆÆÄ¡Ë¤Î¡ØÇ¥¿±¡¢½Ð»º¤â¡¢¤½¤Î¸å¤ËÁª¼ê¤ËÉüµ¢¤â¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â±þ±ç¤¹¤ë¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¤Þ¤Ç3¿Í¤Î´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³§¡¢»Ò°é¤Æ¤È¶¥µ»¤ÎÎ¾Î©¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Íý²ò¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î´Ä¶²¼¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Áª¼ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤¹¤ë¡ÈÀèÇÚ¡É¹ÓÌÚ³¨Î¤¹á¤Î»Ñ
¡¡¶ì¤·¤¤»þ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢¹ÓÌÚ³¨Î¤¹á¡Ê¸½¥¯¥¤¥ó¥·¡¼¥º´¢Ã«¡¦¥Á¡¼¥à¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡Ë¤Î»Ñ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤è¤ê¤â7Ç¯Á°¤Ë½Ð»º¤·¡¢¥³¡¼¥È¤ËÉüµ¢¤·¤¿¹ÓÌÚ¤Ï¡¢´äºê¤Î¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤À¡£
¡Ö»ä¤«¤é¸«¤¿¤é³¨Î¤¹á¤µ¤ó¤Ï¡ØÅ´¿Í¡Ù¡£ÌÜÉ¸¤ËÃÖ¤¯¤³¤È¤µ¤¨Øß¤é¤ì¤ëÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê³¨Î¤¹á¤µ¤ó¤¬¡Ø»Ò¤É¤â¤¬µã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë»î¹ç¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¡¢°ÜÆ°Ãæ¤Î¥Ð¥¹¤ÇÌ¼¤µ¤ó¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡ØÈè¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ë¤´¤á¤ó¤Í¡Ù¤È¼þ°Ï¤Ëµ¤¤ò¸¯¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë»Ñ¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÊÑ¤À¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ø¤¢¤Î³¨Î¤¹á¤µ¤ó¤À¤Ã¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢»ä¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡ª¡Ù¤È»×¤¦¤Èµ¤»ý¤Á¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È·Ú¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¼ã¤¤º¢¤Î¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÏÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë²¿¤«¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡¢¤È¸À¤¦¡£¤·¤«¤·¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÅ¾¸þ¤ä°ÜÀÒ¡¢¤½¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î»ØÆ³¼Ô¡¢Ãç´Ö¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤¬¤É¤ó¤É¤ó¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤â¤Î¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö30ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢½Ð»º¤·¤Æ¡¢»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤¹¤ëº£¡¢ÀÎ¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤È¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤¬³Ú¤·¤¤¡£²¿¤è¤êÂ©»Ò¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢»ä¤ò¶¯¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ä¹¤¯¶¥µ»¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½ÃÎ¤êÆÀ¤¿¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ä¹¤¯¶¥µ»¤òÂ³¤±¤¿¤¤¤È´ê¤¦½÷À¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¶¯¤¤¡£
¡Ö½÷À¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ï·ëº§¡¢Ç¥¿±¡¢½Ð»º¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ê´Ä¶¤¬¡ËÊÑ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¶¥µ»¤òÄü¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤¬Áý¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½Ð»º¸å¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Ï¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤¿¤¯¤Æ¤â¡¢»Ò°é¤Æ¤ò¤¹¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬²¿¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£½Ð»º¤«¤é¤¿¤Ã¤¿4Ç¯¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò°é¤Æ¤ò¤¹¤ëÁª¼ê¤Î°ì¿Í¤È¤·¤ÆÀ¼¤ò¾å¤²Â³¤±¤Æ¤¤¿·ë²Ì¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯½¼¼Â¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º¤¤ê¤´¤È¤¬¼þ°Ï¤ËÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¡Ê¶¥µ»¤È»Ò°é¤Æ¤ÎÎ¾Î©¤ò´õË¾¤¹¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ËÂç¤¤ÊÁ°¿Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤¤É¤¡Ø¤¢¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¸À¤¤²á¤®¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤â¡ª¡Ù¤È¥É¥¥É¥¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ê¬¤«¤éÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¤ê¡¢¼ê½õ¤±¤ò¤·¤¿¤ê¤È¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£´äºê ¤³¤è¤ß / Koyomi Iwasaki
¡¡1989Ç¯5·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¥»¥Ã¥¿¡¼¡£»Ð¤Î±Æ¶Á¤Ç9ºÐ¤«¤é¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò»Ï¤á¤ë¡£2008Ç¯¡¢²¼ËÌÂôÀ®ÆÁ¹â¹»Â´¶È¸å¡¢V.¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¥ì¥Ã¥É¥¦¥£¥ó¥°¥¹¤ËÆþÃÄ¡£09Ç¯¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ë½é¤á¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¡¢Æ±Ç¯¡¢¥â¥ó¥È¥ë¡¼¥Ð¥ì¡¼¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤Ç¹ñºÝÂç²ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£14Ç¯¡¢¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤ÎÇÑÉô¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¾åÈø¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¡Ê¸½¡¦ºë¶Ì¾åÈø¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ë°ÜÀÒ¡£17Ç¯¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜÂåÉ½¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤¿¡£18Ç¯¤Ï¥Õ¥£¥í¥Ã¥È¥é¡¼¥Î(¥¤¥¿¥ê¥¢)¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡£Íâ19Ç¯¡¢ºë¶Ì¾åÈø¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¤ËÌá¤ë¤È¡¢20-21Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ï½Ð»º¤Î¤¿¤á¸ø¼°Àï¤ò·ç¾ì¡£21Ç¯5·î¡¢Âè°ì»Ò¤Ç¤¢¤ëÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¡¢21-22Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ËÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¡£23Ç¯¡¢½Ð»º¤«¤éÉüµ¢¸å¡¢½é¤á¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¡£Íâ24Ç¯¡¢¥Ñ¥êÂç²ñ¤Ç¼«¿È½é¤Î¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡ÊÄ¹Åç ¶³»Ò / Kyoko Nagashima¡Ë
Ä¹Åç ¶³»Ò
ÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡£¥µ¥Ã¥«¡¼ÀìÌç»ï¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ë¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¡¢·ò¹¯¡¦¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡¦¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°µ»ö¤ò¼´¤Ë»¨»ï¡¢½ñÀÒ¡¢²ñ°÷»ï¤ÇÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤ò¹Ô¤¦¡£Ã´Åö½ñÀÒ¤Ë¡ØÀ¤³¦°ì¤ä¤»¤ëÁö¤êÊý¡Ù¡ØÀ¤³¦°ì¿¤Ó¤ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡Ù¡ÊÃæÌî¥¸¥§¡¼¥à¥º½¤°ìÃø¡Ë¤Ê¤É¡£