２０１３、１４年に楽天でプレーしたアンドリュー・ジョーンズ氏の米国野球殿堂入りに、当時チームメートだった楽天の銀次アンバサダーと岡島豪郎アンバサダーが祝福の声を寄せた。

チームが初の日本一に輝いた１３年に、ジョーンズ氏とともにクリーンアップを打った銀次氏は「ＡＪ、アメリカ野球殿堂入りおめでとう。ＡＪと共に戦いリーグ優勝、日本一になったことは一生の思い出です。誰よりも野球が大好きで、野球を愛し、いつも相手投手を観察し、細かい野球も教えてくれました。２０１３年の打順、３番銀次、４番ＡＪは本当に誇りに思います。後ろにＡＪがいたので心強かったです。毎打席、安心して気持ちよく打席に入る事ができていました。これからも、野球を愛し続けてください。また日本で待ってます！」とコメント。

プロ入り２、３年目のシーズンをともに過ごした岡島氏も「ＡＪとプレーできた事は、僕の財産であり宝物です。リーグ優勝を決めた試合のタイムリーは一生忘れません。素晴らしいキャプテンシーにいつも引っ張ってもらいました。プレイヤーとしても、１人の人間としても、本当に尊敬しています」と祝福した。