「強調しますが、被告人は必ずその日に出席しなければいけません」。

ソウル中央地裁刑事25部の裁判長、池貴然（チ・グィヨン）部長判事が14日未明、尹前大統領の内乱首謀事件宣告期日を告知しながら述べた言葉だ。宣告期日は2月19日午後3時だ。池部長判事はその間、法廷で被告人の「裁判フィリバスター」を容認したという批判まで受けるほど弁論権を最大限に保障する形で公判を運営した。時には弁護団に頭を下げたりもした。それでも池部長判事が警告に近いほど出席を強調した背景は何か。

裁判所が最後にこのような要請を付け加えたのは「宣告期日に被告人が欠席する可能性を念頭に置いているため」（元部長判事の弁護士）と法曹界は見ている。宣告日の2月19日は旧正月連休直後の木曜日だ。翌日の金曜日の一日だけ勤務すれば、翌週の月曜日（2月23日）に裁判所の定期人事がある。

裁判所が考慮する部分は拘束されていない被告人が法廷に現れない可能性だ。この事件の被告人は計8人だが、このうち尹前大統領と金竜顕（キム・ヨンヒョン）前国防長官、ノ・サンウォン前情報司令官を除いて5人は拘束されずに裁判を受けている。被告人が出席しなければ開廷はできない。実刑を予想した被告人が宣告前に潜伏して宣告が延期になる事例が少なからず発生する理由だ。

この場合、出廷した被告人に対して先に宣告し、残りの被告人は翌日の2月20日に宣告期日を新たに指定する方式で対応できる。元部長判事のある弁護士は「被告人の一部が出席しない場合、他の被告人に対する宣告は可能だ。判決文も分けて出ることになる」と説明した。首都圏地域のある部長判事は「被告人が出席しなければ問題になるため、裁判所がこれに備えて被告人別に判決文を準備する場合もある」と説明した。

拘束されている尹前大統領が出席しない場合はどうなるのか。尹前大統領は昨年7月に再拘束された後およそ4カ月間にわたり姿を見せず裁判の運営に支障が生じた。

この場合、裁判所は刑事訴訟法277条の2のカードを取り出せばよい。この条項は「拘束された被告人が正当な理由なく出席を拒否し、刑務官による引致が不可能または顕著に難しいと認められる場合」被告人の出席なく公判手続きを進めることができると規定している。

この条項を発動して裁判所が元大統領に対して1審宣告をしたことがある。朴槿恵（パク・クネ）元大統領と李明博（イ・ミョンバク）元大統領はそれぞれ2018年4月6日と2018年10月5日の1審宣告の際、健康上の理由で裁判に出席しなかった。当時、裁判所は「刑事訴訟法277条の2に基づき被告人の出席なくそのまま宣告公判手続きを進める」とした。

尹前大統領が欠席する場合、裁判所は元大統領と似た前例に従えばよい。韓国外大ロースクールの李昌玄（イ・チャンヒョン）教授は「被告人が拘束されているため、欠席しても刑事訴訟法277条の2の規定に基づいて19日に宣告が可能とみられる。ただ、引致が難しいという刑務官の確認書などが必要だ」と話した。

結果的に池部長判事が定めた宣告期日の2月19日について、法曹界では「被告人の欠席など突発状況に対応する最小限の余裕を残しながらも判決文作成時間を確保した日」と分析している。

これに先立ち内乱特検チームは尹前大統領に死刑を、金前長官に無期懲役を求刑した。ノ前司令官には懲役30年、残りの被告人には懲役10〜20年を求刑した。これに先立ち尹前大統領はこの事件とは別に高位公職者犯罪捜査処の逮捕妨害など容疑で1審で懲役5年を宣告され、残りの6件の裁判が進行中だ。