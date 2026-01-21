お笑いタレント・やす子（27）が20日深夜放送のテレビ東京「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）に出演。自身のブレークについて語った。

突然のブレークのきっかけになったのは日本テレビ「ぐるぐるナインティナイン」の企画「おもしろ荘」だったと回顧。「ヤバイ、人生変わる気がするって言って、どうしよう自分は人見知りで人前でしゃべるの苦手なのにって思いました」と戸惑うこともあったと振り返った。

続けて「3回くらい飛びそうになりました」とぶっちゃけ。「年に3日休みとか言ったんですけど、本当はその3日も仕事みたいなことしていた。2023年は本当に飛ぶかと思いました」と告白した。

司会の伊集院光から「具体的にどうやって？」と聞かれると「これ言ったことないんですけど、マネジャーさんとかのSNS全部ブロックして。“もうダメだ、飛ぶぞ”って思ったら合鍵持ったマネジャーさんが部屋入ってきて…なんで鍵渡したんだ」と頭を抱える。「海外飛んじゃおって思いました、姿くらませちゃおって。仕事のために生きてるんじゃないかって思いました」と回想しつつ「でも今はこの仕事楽しいなって思います」と前向きに話した。