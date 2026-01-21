日本語コメントも！BLACKPINK・リサ、“超ミニ丈”で美脚あらわ…東京ドームオフショット公開

BLACKPINKのリサが、日本語投稿とともに圧巻のスタイルを披露した。

リサは1月21日、自身のインスタグラムを更新し、「2nd to last stop here in Tokyo! Japan Blinks あざす 」というコメントとともに写真を投稿した。

【写真】リサ、日本で“大胆見せパン”ファッション

公開された写真は、1月16日〜18日に行われたBLACKPINKのワールドツアー「DEADLINE」東京ドーム公演のオフショットだ。

写真のリサは、カットアウトが目を引くシルバーのメタリックなボディスーツ風衣装にロングケープを羽織り、黒のレースアップロングブーツを合わせている。

ミニ丈の衣装からはすらりとした美脚が伸び、モデル顔負けの抜群のスタイルを見せつけた。

また、楽屋で撮影した自撮りショットでは、サンリオのキャラクター「ハローキティ」がプリントされたスマホケースを使用しており、日本のファンの視線を集めた。

この投稿を見たファンからは、「かわいい」「あざす」「ハローキティのケース！」「美人オーラすごい」「最高だった」といったコメントが寄せられている。

（写真＝リサInstagram）

なお、リサが所属するBLACKPINKは今後、1月24日〜26日に香港のカイタク・スタジアムで公演を行い、ワールドツアー「DEADLINE」のフィナーレを飾る予定だ。

◇リサ プロフィール

1997年3月27日生まれ。本名ラリサ・マノバン。グループ唯一のタイ出身メンバーで、2010年にタイで行われたYGエンターテインメントのオーディションでただ1人合格し、2016年8月にBLACKPINKのメンバーとしてデビューした。ダンスの実力に定評があり、長い手足を生かしたダイナミックなパフォーマンスは圧巻。ステージで見せるクールな姿とは裏腹に、天真爛漫な性格だ。2025年、アメリカの人気ドラマ『ホワイト・ロータス／諸事情だらけのリゾートホテル』シーズン3で演技に初挑戦した。