BIGBANG・BLACKPINKら輩出のYGエンタ、2026年オーディション開催決定！次世代スター発掘へ

BIGBANGやBLACKPINKを輩出したYGエンターテインメントが、新人発掘に乗り出す。

YGエンターテインメント（以下YG）は、「スペシャルオーディション」を通じて、次世代を担う人材の確保にさらに力を入れる。

YGは、1月21日から2月28日まで「2026 YG SPECIAL AUDITION：GO！DEBUT」を開催すると発表した。今回のオーディションは、ヤン・ヒョンソク総括プロデューサーが審査過程全般に参加する予定である点が注目を集めている。

（写真＝YGエンターテインメン＝）

オーディションタイトル「GO！DEBUT」からも分かるように、単なる練習生の発掘にとどまらず、グローバルK-POP市場の未来を切り開く人材を発掘するという意志がうかがえる。BIGBANG、2NE1、BLACKPINK、WINNER、iKON、TREASURE、BABYMONSTERなど、グローバル市場で活躍するアーティストを数多く輩出してきたYGだけに、今回のオーディションにも熱い反響が期待される。

応募は、YGオーディション公式サイトまたはポスターに掲載されたQRコードから可能となっている。性別・国籍を問わず、2007年生まれから2015年生まれまでであれば誰でも応募可能だ。応募者は歌、ラップ、ダンス、ビジュアル、特技のうち、自信のある分野を1つ選び、1分以内の動画で自分の可能性を表現できる。

なお、「2026 YG SPECIAL AUDITION：GO！DEBUT」に関する詳細は、YGオーディション公式サイトおよび公式SNSで確認できる。

（記事提供＝OSEN）