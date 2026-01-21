れいわ新選組の山本太郎代表（５１）は２１日、参議院議員を辞職する意向を表明した。同日配信されたインターネット番組内で明らかにした。

理由について、山本氏は「健康上の問題」と説明。「多発性骨髄腫の一歩手前」だという。近く行われる衆議院選挙への立候補は否定した。突然の表明に、関係者からは驚きの声が上がっている。

山本氏は「ここから先に進行しない、させないを最大テーマに、今生きなければ命を失いかねないので、議員を辞職して自分の命を守る行動に入ります」と説明。見通しについては「いつ最前線に帰ってこられるかはわかりません。無期限の活動休止」とした。病状の進行を防ぎ、治療に専念するため、議員辞職する必要があると判断したという。支援者には謝罪した上で、感謝の言葉を続けた。

山本氏は高校在学中の１９９０年代初頭、人気バラエティー番組「天才・たけしの元気が出るテレビ！！」内の企画「ダンス甲子園」に出演。強烈なキャラクターと水着姿でのダンスで一躍お茶の間の人気者となった。

実力派俳優として１９９１年、映画「代打教師 秋葉、真剣です！」で俳優デビュー。以降、映画「バトル・ロワイアル」やＮＨＫ大河ドラマ「新選組！」など数々の話題作に出演。硬派な役からコミカルな役までこなす実力派俳優として活躍した。

政界転身への転機となったのは２０１１年３月の東日本大震災と福島第一原発事故。これをきっかけに反原発運動へと傾倒し、所属事務所を退所。芸能活動から社会運動へと軸足を移した。

１２年、衆院選に初出馬するも落選。しかし１３年の参院選東京選挙区にて初当選を果たした。国会では牛歩戦術や喪服での登院など波紋を呼ぶパフォーマンスを見せた。１９年、政治団体「れいわ新選組」を設立し代表に就任。消費税廃止などを掲げ、独自の街頭宣伝を展開。自身は落選したものの、２人の当選者を出し、政党要件を満たす国政政党へと成長させた。衆院議員を経て、２２年に参院議員に復帰していた。

辞職に伴い、同党の比例名簿から繰り上げ当選が行われる見通し。