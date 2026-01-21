

『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』IMAX特別上映版ポスター(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が、2月6日より日本アニメ映画史上初のIMAX特別上映版の上映が決定した。併せて予告映像を公開した。

【動画】『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』IMAX特別上映版予告映像

『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』を世界最高峰の没入感あふれる環境で楽しめる、IMAXが全国劇場で公開中。そして、この度、日本アニメ映画史上初となる、IMAX特別上映版を2月6日より劇場上映することが決定した。本特別上映版は、一部シーンの映像範囲が上下に拡がる、IMAX独自の1.43:1拡張アスペクト比で上映。グランドシネマサンシャイン 池袋（東京）と、１０９シネマズ大阪エキスポシティ（大阪）で公開。

さらに、本IMAX特別上映版の予告映像が1月23日より、上映劇場で放映開始となる。（一部スクリーンを除く）

『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』IMAX上映限定の入場者特典としてA5サイズの「IMAXビジュアル イラストボード」の配布が決定した。IMAX上映でしか手に入らない限定特典になっている。