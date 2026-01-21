歌手の小泉今日子、早見優ら１９６６年生まれのアーティストが集結する公演「ＲＯＯＴＳ６６」（３月２０日・東京ガーデンシアター、同２２日・大阪城ホール）に向けた記者会見が２１日、都内で行われた。

１９６６年生まれのアーティストが一堂に会し、２００６年から１０年に一度開催されているエンターテインメントショー。“花の８２年組”として一世を風靡（ふうび）した小泉（大阪公演のみ）と早見（東京公演のみ）の２人は今回が初参加となり、小泉は「それぞれ個性的でみんな元気にやっている。本番を楽しみにしております」とはにかんだ。

１９６６年と２０２６年は６０年に一度訪れる「丙午（ひのえうま）」の年。「丙午の女の子は気が強い」という言い伝えもあることから、小泉は「『丙午の女は…』と言われ続ける。やっと今年は後輩が生まれるので、苦労するだろうなと…」と苦笑いを浮かべた。気が強いのか問われると「私は気が強いです」と即答し、早見も「私も気が強いです！」と続けた。

今回はそれぞれ東京と大阪での出演となることからステージ上での共演はかなわなかったが、早見は小泉の方を見ながら「１０年後にね？」と７０歳での共演に期待。小泉は「同期だったお友達がいっぱいいるので、同窓会もやりたいです」と前のめりだった。