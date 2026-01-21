杉浦太陽＆辻希美夫妻、長男が“父”に憧れ 第5子出産後夫婦そろって初イベント
タレント・杉浦太陽（44）と、妻でタレントの辻希美（38）が21日、都内で行われたキッコーマン「豆乳キッズ」新商品発表会に登壇。長男が、父である杉浦に憧れていることを明かした。
【写真】美味しそう…！杉浦家の食卓を公開した辻希美＆杉浦太陽
杉浦と辻は、2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、10年12月に長男・青空さん（せいあ）、13年3月に次男・昊空さん（そら）、18年12月に三男・幸空さん（こあ）、25年8月に次女・夢空ちゃんが誕生した。
この日は、第5子出産後、夫婦そろって初のイベント登壇となった。辻は、家族の近況として「長男はパパにあこがれてるのか、体づくりにこだわって、食事なども気にしている」と明かした。
イベントでは、タンパク質を摂れる豆乳の話題に。杉浦＆辻夫妻は豆乳を愛飲しているそう。杉浦は「僕は専らプロテインで割っています」と話し、「息子にもすすめます。シェイクすると飲みやすくなるので」と語った。
