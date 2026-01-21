「２３日解散、２７日公示―２月８日投開票」という短期日程で行われることとなった衆院選。

神奈川県内自治体の選挙管理委員会は急ピッチで準備を進める。解散から投開票日までの期間は戦後最短の１６日間となることから、入場整理券の発送方法や代替会場への調整が必要になるなど、現場では対応に追われている。（佐藤官弘、小沢克也）

神奈川県選管は２０日、高市首相が前日に通常国会（２３日召集）冒頭で衆院を解散する意向を表明したことを受け、立候補予定者の選挙公報の事前審査を開始した。２１日から立候補予定者の事前審査も始めることとなり、審査会場では職員が慌ただしく準備を進めていた。

県選管の職員らの過密日程は９日深夜、読売新聞の「首相、衆院解散検討」の報道で始まった。翌１０日は３連休初日だったが、午後から、県庁に休日出勤する選管職員もみられた。同日には総務省からも都道府県選管宛てに衆院選の準備を進めるよう事務連絡があり、スケジュール確認や届け出会場の確保などを行ってきた。

選挙運動用の「七つ道具」は、すでに業者とも契約し、投票用紙などの備品に関わる業者とも事前調整している。投票用紙や、ポスターなどの啓発グッズの業者への正式な発注を急ぐ。担当者は「過去と同じように投票できるよう準備して、間に合わせたい」と語った。

市区町村の中にも、準備に苦心する選管がある。横浜市選管では、入場整理券の送付方法が煩雑なため、変更を検討している。従来は、世帯ごとに人数分の入場整理券と投票を呼びかけるチラシを封書に入れていた。昨年の参院選は１８１万通郵送したが、工程が多いため、今回は間に合わない可能性が高いと判断。有権者約３１３万人それぞれにはがきで送る見込みだ。

平塚市選管では従来、期日前投票の会場となっていた市役所の１階スペースが、確定申告の会場になる予定で、従来よりも狭いスペースに変更を検討している。ただ、こちらもマイナンバーカードの受付場所で、カード受け取りなどに影響が出る可能性がある。担当者は「どうにか市民への影響を減らしたい」と苦慮する。ほかの選管でも、従来投票所にしていた学校が入試の時期と重なるため、代替施設の検討を迫られている。

選挙カー、間に合うか

「短期決戦」の衆院選に、神奈川県内の業者も対応に追われている。選挙カーの貸し出しを行っている同県大井町の「グリーンオート」の若狭侍郎社長（３９）は、「今回ばかりは、公示日前に全ての選挙カーを納車できるか分からない」と準備期間の短さを危惧する。

衆院解散の可能性が浮上してから２週間余りで公示日となる選挙は、若狭社長も経験がない。受注台数を確保するために近隣のレンタカー会社から集めた約１５台の車両は、先週末までにようやく届いた。約２０人の従業員全員で、候補者や政党の名前を印刷してラッピングする作業に当たるため、予約の入っていた通常の車検作業などは、顧客に先延ばしをお願いした。

作業をさらに困難にさせたのは、立憲民主党と公明党による新党結成の動きだ。政党名やロゴが決まらないと印刷も始められないため、やきもきさせられたという。若狭社長は、「機材などがそろわず、公示日に選挙活動を始められない候補者が出るのではないか。自分たちはとにかく必死で間に合わせたい」と話していた。