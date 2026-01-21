プロレスラーとしてデビューを果たした、東京五輪柔道100キロ級金メダルのウルフ・アロン（29）が21日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。レギュラー陣から詰められる場面があった。

同番組では、ウルフが以前に出演した2024年11月の放送回を紹介した。当時引退を表明していたウルフの進路を予想する企画で、レギュラー陣は「ネコとたわむれる番組」への出演、“金メダリスト ウルフ・アロンが作りました！”というキャッチコピーを添えての「ウルフ・マカロンの販売」などを提案。それぞれにウルフは丸やバツの札で答えていた。

その放送から7カ月後、ウルフはプロレスラーへの転向を発表した。そのため「ハライチ」澤部佑は「（進路が）“決まってない”って聞いたんでみんなで予想したけど、あの時にはもう新日に入るのは決まってた？」と質問した。

するとウルフは「いやちょっと、映像を見たんですけど記憶にないですね」と頭をかいたが、澤部の相方・岩井勇気は「決まってたわ、コレ。俺たちはピエロだよ。恥ずかしいよ」とツッコんだ。

大学生の頃からプロレスラーへの憧れがあり、パリ五輪後、25年6月の引退時に気持ちを固めたというウルフは「実際、僕の中では決まってた感じですね」と“釈明”した。

しかし「じゃあ、どういう気持ちでやってたんですか？」と追求を止めない澤部に、レギュラー陣からも「丸バツを出して」と“抗議”の声が。ウルフは「いやなんか、申し訳ないなって。一生懸命考えてくれて、すいません」と苦笑いしていた。