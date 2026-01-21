杉浦太陽＆辻希美夫妻、第5子の育児奮闘中「大変さもかわいさも共有」 変わらず続けていること告白
タレント・杉浦太陽（44）と、妻でタレントの辻希美（38）が21日、都内で行われたキッコーマン「豆乳キッズ」新商品発表会に登壇。第5子の育児に奮闘していると語った。
【写真】美味しそう…！杉浦家の食卓を公開した辻希美＆杉浦太陽
杉浦と辻は、2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、10年12月に長男・青空さん（せいあ）、13年3月に次男・昊空さん（そら）、18年12月に三男・幸空さん（こあ）、25年8月に次女・夢空ちゃんが誕生した。
この日、第5子出産後初めて夫婦そろって杉浦は「夜中のミルクタイムに2人で起きて、作って飲ませて、共同作業をしています」と近況を報告。辻も「大変さもかわいさも共有しています」とうなずき、杉浦は「つらさ大変さもあるけど、それを超えるかわいさがあります」と充実感をにじませた。
そんな2人は「一緒に寝不足になるね」と苦笑い。辻は「夫婦の時間としてはある意味できているのかな。夜ごはんも一緒に作ることが増えたんじゃないかな」と家族の時間を大切にしていると語った。
さらに、子育てにおいて、変わらず続けていることを問われると、杉浦は「愛し合うことですかね」と笑顔で回答。辻は「子育てのことだよ？恥ずかしいよ」としつつ、「2人の関係性は変わっていないと思います。付き合っているときに比べたらあれだと思いますが、仲は良いほうだと思います」と笑顔に。杉浦は「じゃあ、俺の初めの答えがあってるじゃん！」とほおを膨らませ、場を和ませた。
