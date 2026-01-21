Æ£°æÉ÷¤¬¸Î¶¿²¬»³¤Çà¹ØÆþ¤·¤¿ÉÊá¤ËÈ¿¶Á»¦Åþ¡ªÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë²ÈÂ²¤È2ÅÙ¤âÍèÅ¹¡Ä¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÉ÷·¯¤Î¤³¤Î¾Ð´é¡Á¡×¡ÖÎ§µ·¤ÇÀ¿¼Â¤Ê¤ª¿ÍÊÁ¡×
Æ£°æÉ÷¤¬¸Î¶¿¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¡Ä
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÆ£°æÉ÷¤¬ÃÏ¸µ¡¢²¬»³¸©¤Î¥á¥¬¥ÍÅ¹¤ËÍèÅ¹¡£¹ØÆþ¤·¤¿ÉÊ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥µ¥¤¥ó¤òÄº¤¤¤¿Ç¯Ëö¤«¤éÌó1½µ´Ö¸åà¤Þ¤¿¤¤¤¤Þ¤¹¡£á¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯Ë¬¤ì¤ë¤È¤Ï¡Äµ¢¶¿Ä¾Á°¤ËÎ¦¤µ¤ó¤ÈºÆ¤Ó¤´ÍèÅ¹Äº¤¡£¤Ê¤ó¤È‼°ËÃ£¥á¥¬¥Í¤ò¤´¹ØÆþÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Æ£°æ¤Î»Ð¡¦Î¦¤µ¤ó¤È¤ÎºÆÍèÅ¹¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥á¥¬¥ÍÈÎÇä¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥á¥¬¥Í21³Þ²¬Å¹¡×¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡£
¡¡Åº¤¨¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¹ØÆþ¤·¤¿¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¡¢ÌÓ¶ÌÉÕ¤¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿Æ£°æ¤Î¾þ¤é¤Ê¤¤ÁÇ¤ÎÉ½¾ð¤¬¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±Å¹¤Ï¹ØÆþÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼Ì¿¿¤ÏÁÇ¤ÎÉ÷¤¯¤ó¤¬Áª¤Ó¡¢Î¦¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿½ã¿è¤ËÉ÷¤¯¤ó¤Î¹¥¤ß¤¬Ê¬¤«¤ë¥Î¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥á¥¬¥Í¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÅê¹ÆÄ¾¸å¤Ë´°Çä¤È¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¥á¥¬¥Í¤¬Íß¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï¾µÃÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¤´ÍÑ°Õ½ÐÍè¤Ê¤¤»Ý¡¢¤´Íý²ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤â¤·¥á¡¼¥«¡¼ÍÍ¤ÎºÆÈÎ¾ðÊó¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¥¤¥ó¥¹¥¿Åù¤Ç¤´°ÆÆâ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÉ÷·¯¤Î¤³¤Î¾Ð´é¡Á¡×¡Ö¥Î¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤Î°ËÃ£¥á¥¬¥Í¤ËÉ÷¤¯¤ó¤Î¿ÍÊÁ¤¬¸½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¼Ò¸ò¼Îá¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Á¡¡Î§µ·¤ÇÀ¿¼Â¤Ê¤ª¿ÍÊÁ¤ÎÉ÷¤µ¤ó¤Î¤ªÏÃ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£