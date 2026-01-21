お笑いタレント・やす子（27）が20日深夜放送のテレビ東京「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）に出演。テレ東で過去に放送した番組について語った。

同局の番組で過去、印象に残ったものはあるかと質問されたやす子。「みなみかわさんの『相談相手オーディション』ヤバかったです」と語り出した。

みなみかわの相談相手をオーディションするという名目で開催された番組「ゴッドタン」の人気企画、その第8弾に出演。お互い一歩も譲らぬ熾烈なバトルが繰り広げられていた。

「ゴッドタン」のプロデューサーでもある佐久間宣行氏は「やす子がハッキリ言うと、みなみかわのことが好きじゃなかった」とぶっちゃけ。やす子は「リスペクトはあるんですけど、あんまり人間性が好きじゃない。でも面白くて良い人とは思います」と伝えた。

佐久間氏は「それは全然間違ってない。面白いのはわかってるけど、人間性として絡むと嫌な思いをする」とコメント。「そういう芸人さんたくさんいるからね」とフォローしつつ「それがあまりにも正直に出たから、衝撃的なケンカになった」と“みどころ”を伝えた。