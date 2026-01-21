高齢者がむし歯などになった歯を治療せずに放置すると、死亡リスクが高まるという研究成果を大阪公立大と大阪大のチームがまとめた。

大阪府民約１９万人を対象とした調査で、健康な歯と治療した歯の合計本数が少ないほど、死亡リスクが高かった。

永久歯は親知らず４本を除いて２８本ある。チームは、２０１８年４月〜２０年３月に歯科検診を受けた７５歳以上の府民に協力を求め、健康な歯、治療した歯、未治療の歯の本数を数えた。健康な歯などの本数によって六つのグループに分け、２２年３月まで追跡した。年齢や基礎疾患などを調整して解析した結果、健康な歯と治療した歯の合計が０本のグループは、２１本以上のグループより男性で１・７４倍、女性で１・６９倍、死亡リスクが高かった。

論文が国際学術誌に掲載された。チームの大槻奈緒子・大阪公立大講師（保健学）は「口の中でむし歯菌などが増えると、命に関わる誤嚥（ごえん）性肺炎を起こす危険性が高まる。定期的に歯科検診を受け、必要に応じて治療を受けることが大切だ」と話している。

秋下雅弘・東京都健康長寿医療センター理事長の話「歯を失うと、たんぱく源となる肉や魚などを食べられなくなったり、会話が難しくなったりし、筋力や認知機能の低下につながる。今回の研究は、歯を残すことの大切さを示している」