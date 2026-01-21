NHK²ñÄ¹¡¡35¡ó²óÉü¤ÎÂç¤ß¤½¤«¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ç´¶Æ°¤·¤¿¤³¤È¡Ö¼ã¤¤À¤Âå¤Î¿ÍÃ£¤¬¡Ä¡×
¡¡NHK¤Î°ðÍÕ±äÍº²ñÄ¹¡Ê75¡Ë¤¬21Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎÆ±¶É¤ÇÄêÎã²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢ºòÇ¯¡Ê25Ç¯¡ËÂç¤ß¤½¤«¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Á11¡¦45¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡°ðÍÕ²ñÄ¹¤Ï¡ÖÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤â¼ã¼ê¤â¡¢»×¤¤¤Î¾æ¤òÇ®¾§¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë´¶¼Õ¡£¡Ö¤½¤ÎÃæ¤Ç´¶Æ°¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¤³¤ÎÉÔ³Î¼Â¤ÊÀ¤³¦¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Âç¤¤¯À¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¤¿¤¤¡¢ÉÔ³Î¼Â¤ÊÀ¤³¦¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÌ¤Íè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¹Ô¤³¤¦¡¢¼Â¤ËÍê¤â¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¡¢²Î¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¼ã¼Ô¤Ë¥·¥§¥¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ç¤¹¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¹ÈÇò¤Ã¤ÆÀ¨¤¯ÉÔ»×µÄ¤ÊÈÖÁÈ¤À¤Ê¤È¡£2¤Ä¤ÎÂ¦ÌÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢1¤Ä¤ÏÇ¯Ëö¤ËÆüËÜ¿Í¤¬1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡È¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò·Ð¤Æ¿·¤·¤¤Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¡É¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ÏËèÇ¯ÉáÊ×¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼«¿È¤¬¡¢À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤â¡¢ºòÇ¯¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤ò´Ý¤´¤ÈÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¡¢¹ÈÇò¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Ç¯¡¹ºÐ¡¹¡¢À¤³¦¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤¿¹ÈÇò¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ç¯¡¹ºÐ¡¹ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£º£¤Þ¤Ç¡ØÆüËÜ¤ÎÇ¯Ëö¤Î²ÎÈÖÁÈ¡Ù¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¡¢¡ØÀ¤³¦¤ÎÇ¯Ëö¤Î²ÎÈÖÁÈ¡Ù¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤¦Âç¤¤ÊÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Âè2Éô¡Ê¸å9¡¦00¡Á11¡¦45¡Ë¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ï35¡¦2¡ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤òµÏ¿¡£¥ï¡¼¥¹¥È2°Ì¤À¤Ã¤¿Á°²ó¤«¤é2.5¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¤·¡¢2022Ç¯°ÊÍè¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë35¡ó¤ò²óÉü¡£Âè1Éô¡Ê¸å7¡¦20¡Á8¡¦55¡Ë¤Ï30¡¦8¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½Ö´ÖÀ¤ÂÓºÇ¹â»ëÄ°Î¨¤Ï40¡¦7¡ó¡£½Ö´ÖºÇ¹â¤Ç5Ç¯¤Ö¤ê40¡ó¤ÎÂçÂæ¤Ë²óÉü¤·¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿2025Ç¯¤Î¹ÈÇò¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£»Ê²ñ¤Ï½÷Í¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡¢½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖFRUITS ZIPPER¡×¡¢¡ÖM!LK¡×¤éºòÇ¯¤òºÌ¤Ã¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½é½Ð¾ì¤·¡¢¡ÖTUBE¡×¡¢µ×ÊÝÅÄÍø¿¤é¥Ù¥Æ¥é¥óÀª¤¬ÊÖ¤êºé¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÃÊÌ´ë²è¤ÇºæÀµ¾Ï¡¢ÌðÂô±ÊµÈ¡¢¾¾ÅÄÀ»»Ò¤éÂçÊª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±é¡£¹ÈÇòÍ¦Âà¤òÈ¯É½¤·¤¿¶¿¤Ò¤í¤ß¤Ï¡Ö2²¯4ÀéËü¤ÎÆ·¡½¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡½¡×¤ÇÀ¹Âç¤ËÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£25Ç¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×(³èÆ°µÙ»ß¡Ë¤·¤¿Perfume¤Ï¡ÈÍ½ª¤ÎÈþ¡É¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£