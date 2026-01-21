Î©·û¡¦¾¾²¼Îè»Ò»á¡¡¸¶È¯ºÆ²ÔÆ¯¤á¤°¤ë±ê¾åÅê¹Æ¤ò¼Õºá¡Ö³Ð¸ç¤Ë·ç¤±¤ëÅê¹Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤«¤éÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¾¾²¼Îá»Ò½°±¡µÄ°÷¤¬£²£±Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£±ê¾å¤·¤¿Åê¹Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼áÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÆ»¤Ï£±£¹Æü¤Ë´ðËÜÀ¯ºö¤òÈ¯É½¡£¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤òÍÆÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤â·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡£Î©·û¤Ë¤Ï¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤Ë¿µ½Å¤ÊµÄ°÷¤¬¤ª¤ê¡¢ÂÐ±þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¾¾²¼»á¤Ï¡Ö¸¶È¯ºÆ²ÔÆ¯È¿ÂÐ¤Ç¤¹¡£Æþ¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢Ãæ¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¸µ»²±¡µÄ°÷¤Î²»´îÂ¿½Ù»á¤¬¡ÖÁªµóÄ¾Á°¤ËÀ¯ÅÞ¤Î¸øÌó°ãÈ¿¤ò¸ø¸À¤¹¤ëµÄ°÷¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¥É¥ó°ú¤¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¾¾²¼»á¤ÎÅê¹Æ¤Ï±ê¾å¤·¤¿¡£
¡¡¾¾²¼»á¤Ï£²£±Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¸ÀÍÕ¤¬Â¤é¤º¡¢³Ð¸ç¤Ë·ç¤±¤ëÅê¹Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼áÌÀ¤ò¥Ý¥¹¥È¡£¡ÖÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬·ëÀ®¤·¤¿¿·ÅÞ¡ØÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡Ù¤ÎÍýÇ°¤Ç¤¢¤ë¡ØÀ¸Ì¿¡¦À¸³è¡¦À¸Â¸¤òºÇÂç¤ËÂº½Å¤¹¤ë¿Í´Ö¼çµÁ¡Ù¤Î¤â¤È¡¢¹ËÎÎ¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤¿£µ¤Ä¤ÎÃì¤òÀ¯ºö¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÍýÇ°¤È¹ËÎÎ¤Î¼Â¸½¤Ë»¿Æ±¤·¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ËÆþÅÞ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿·ÅÞ¤ÎÀ¯ºö¤Ë»¿Æ±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÍýÁÛ¤ò·Ç¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¸½¼ÂÅª¤ÊÀ¯ºö¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Ë·ë½¸¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Ï¿·¤¿¤ÊÊâ¤ß¤ò»Ï¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¾¾²¼»á¤Ï¸µÉðÂ¢Ìî»ÔÄ¹¤Ç¡¢£²£°£²£´Ç¯¤Ë¿ûÄ¾¿Í¸µ¼óÁê¤Î¸å·Ñ¤È¤·¤ÆÅìµþ£±£¸¶è¤«¤é½ÐÇÏ¤·¡¢ÈæÎãÉü³è¤ÇÅöÁª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£