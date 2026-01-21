元テレビ朝日のアナウンサーで、現在は静岡県浜松市にあるネット販売専門のコーヒー店「ｒｅｎａｇ ｃｏｆｆｅｅ」を運営する竹内由恵アナが、資格を取得したことを報告した。

２１日までに自身のインスタグラムを更新し「実は先日、コーヒーマイスターの試験に合格しましたー！」とうれしそう。認定証を手に満面の笑顔を見せた。

「日本スペシャルティコーヒー協会（ＳＣＡＪ）が認定する資格なのですが、『コーヒーマイスター』とはコーヒーを飲む全ての人に、その美味（おい）しさや楽しさを伝えるプロフェッショナルのことです」と説明。「自分が好きなコーヒーについての基礎的な知識を把握した上でちゃんと説明できるコーヒーを届けたいという想いで勉強してきました」という。

念願の資格だったようで「去年はコーヒー事業の立ち上げ、法人化など、いろいろと重なりましたが、無事に資格も取得することができて、ひと安心です」。これからに関しては「今後も学びは継続していきます！まずは昨日から再開したｒｅｎａｇｃｏｆｆｅｅの販売において、なるべく在庫を切らさないこと、希少性の高い生豆を仕入れて多くの方に届けること！コーヒーって美味しいなあ、という感動をたくさんお届けできたられたらいいな、と思っています」とコーヒーへの熱い思いを記した。

フォロワーからは「おめでとうございます」「これからもアナウンサーと母、コーヒーマイスターの三刀流で頑張ってくださいね」「竹内さんの並々ならぬ努力と精神に敬意を表します！」「子育て中の最中、勉強し試験合格おめでとうございます」「さすが慶応卒の由恵ちゃん！コーヒーマイスター合格おめでとうございます」「学びの継続だなんて…志が高くて素晴らしいです」「すんごいな」「マイスターとはすごい！努力の賜物、尊敬します」と祝福の声が殺到した。

竹内アナは２００８年にテレビ朝日に入社し「報道ステーション」や「ミュージックステーション」などの看板番組を担当。１９年に同学年で医師の一般男性と結婚した。同年７月に同局を退社し、フリーに転身。夫の住む静岡に移住した。２１年２月に第１子男児、２３年８月に第２子女児の出産を公表した。コーヒー好きが高じて、２４年９月に「珈琲（コーヒー）事業をスタートします！」と報告した。