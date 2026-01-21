村上宗隆加入のホワイトソックスは戦力ダウンか　メッツが大谷翔平と本塁打王争った強打者をトレードで獲得　

メッツが、トレードでホワイトソックスからルイス・ロベルト外野手（２８）をトレードで獲得したと２０日（日本時間２１日）、両球団が発表した。メッツからホワイトソックスへは、ブレーブスのアクーニャを兄に持つルイスアンヘル・アクーニャ内野手（２３）ら２選手が移籍する。

キューバ出身で中堅手のロベルトは、２０年にホワイトソックスでメジャーデビュー。新型コロナウイルスの影響で６０試合の短縮シーズンとなった中で５６試合に出場して１１本塁打を放ち、新人王投票で２位に入り、ゴールド・グラブ賞にも輝いた。２３年には自己最多の３８本塁打。４４発で本塁打王に輝いた大谷翔平（当時エンゼルス）と本塁打王を争い、リーグ３位に食い込んだ。

２４年以降も飛躍が期待されたが、２年連続で１４発止まり。打率も２年連続で２割２分台に沈んだ。ホワイトソックスは３年連続で１００敗以上を喫するなどチームが低迷している。今オフには２年契約でヤクルトから村上宗隆内野手（２５）が加わったが、チーム再建へロベルトの移籍は痛手となるはずだ。

一方でホワイトソックスに新加入のアクーニャは、２４年にメッツでメジャーデビュー。昨季は９５試合に出場して０本塁打、打率２割３分４厘ながら、１６盗塁をマークした。近年は毎オフ大型補強に乗り出しているメッツは今オフ、一塁手で主砲のアロンソ、守護神のディアスがオリオールズ、ドジャースにＦＡで移籍して退団。二塁手のセミエンをレンジャーズから獲得し、ＦＡ市場の目玉の１人だった遊撃手のビシェットも獲得した。さらにロベルトも加入したことで着実に戦力は整ってきている。