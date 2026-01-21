°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¡¡½°±¡Áª¤ÎÁèÅÀ¡È¾ÃÈñÀÇ¡ÉµÄÏÀ¤Ï¡ÖÍ¿ÅÞ»Ù»ý¡¢ÌîÅÞ»Ù»ý¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¼õ¤±¼êÂ¦¤Î³§¤µ¤ó¤ÇÄ´À°¤ò¡×
¡¡TBS¤Î°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê52¡Ë¤¬21Æü¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖTHE¡¡TIME¡¤¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°5¡¦20¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê64¡á¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡Ë¤¬·Ç¤²¤¿»þ¸ÂÅª¤Ê¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Î¸¡Æ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¼óÁê¤Ï¡¢19Æü¤Ë´±Å¡¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢23Æü¾¤½¸¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç½°±¡¤ò²ò»¶¤·¡¢½°±¡Áª¤ò¡Ö27Æü¸ø¼¨¡¢2·î8ÆüÅê³«É¼¡×¤ÎÆüÄø¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¡£¾ÃÈñÀÇ¤ò½ä¤ê¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¹ç°Õ½ñ¤Ë¡¢2Ç¯´Ö¤Ë¸Â¤ê°û¿©ÎÁÉÊ¤ò²ÝÀÇÂÐ¾Ý³°¤Ë¤¹¤ë¸¡Æ¤¤òÌÀµ¤·¤¿¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡½°±¡Áª¤Ç¤Ï¡¢¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Î´ü´Ö¤ä¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Îºß¤êÊý¤ò´Þ¤à¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×ÌäÂê¤Ê¤É¤¬¼ç¤ÊÁèÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬·ëÀ®¤·¤¿¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤Ï¡¢¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹±µ×¥¼¥í¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Â½»¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÍ¿ÅÞ»Ù»ý¡¢ÌîÅÞ»Ù»ý¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¹Í¤¨Êý¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¼õ¤±¼êÂ¦¤Î³§¤µ¤ó¤ÇÄ´À°¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤¡¢Ê£¿ô¤Î»ëÄ°¼Ô¤ÎÀ¼¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Öº£²ó¡¢µÞ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¾ÃÈñÀÇ¤Î¸º¤é¤·Êý¡¢¸ºÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡×¤È³ÆÅÞ¤Î¼çÄ¥¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£