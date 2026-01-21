２７日公示、２月８日投開票の日程で実施される衆院選を巡り、福島県内の野党連携の構図が複雑化している。

立憲民主、国民民主両党県連や連合福島などでつくる「５者協議会」は２０日、福島１〜３区では立民、公明両党が結成した「中道改革連合」の候補者を支援する方針を決めた一方、競合が生じている４区は支援候補の一本化を断念した。中道改革にまとまった立民、公明の連携も手探り状態だ。

立民県連は連合福島との関係悪化から協議会への参加ができなくなっていたが、同日の会合には、連合福島からの求めで出席した。立民県連によると、中道改革には立民現職の４人全員が２０日付で入党したといい、協議会は１〜３区について、中道改革から出馬する現職３人の支援でまとまった。

しかし、国民県連が独自候補の擁立を決定した４区では、党勢拡大を狙う国民と、立民の両県連間で折り合えなかった。過去の国政選挙では、協議会の枠組みで候補を一本化してきたが、４区では共闘体制が行き詰まった格好だ。

連合福島の沢田精一会長は協議会後、報道陣の取材に「（４区は）本当に難しい選挙。比例復活も考えて取り組んだ方がいいという声もある。それも含め、反自民の勢力を結集したい」と語り、協議会内で何らかの連携を模索する余地も残した。連合福島は２２日の執行委員会で、連合としての４区対応を決定する。

立民は協議会とは別に、与野党として対峙（たいじ）してきた公明との連携も迫られている。立民県連は協議会に先立ち、福島市内で常任幹事会を開き、選対本部を設置した。宮下雅志幹事長は会合後の記者会見で、公明との新党結成について「両党が決意を持って進んだこと。（与野党だった）わだかまりは一切ない」と話した。

ただ、立民県連、公明県本部は選対本部を別々に設置し、中道改革の候補を支援する方向だ。宮下幹事長は「短期間で（連携の）形を調整するのは非常に難しい。連携を深めていくことにはなるが、具体的な体制は検討中」と述べ、解散から投開票まで戦後最短の１６日間という短期決戦に急ごしらえの新党で挑む難しさを口にした。

公明県本部の伊藤達也幹事長は取材に「新党の４人の当選に向けて全力で戦う」と語った。

一方、立民、公明の新党結成に反発する共産党県委員会は２０日、１、３区への候補擁立を見送ると発表した。町田和史委員長は、安保法制など重視する政策分野に関し、１区の金子恵美氏、３区の小熊慎司氏の主張などを踏まえて「総合的に判断した」と説明した。両氏を支援することはないとした。