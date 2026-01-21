＜冬の栃木！旬のいちご食べ尽くしバスツアー！＞

今が旬のいちごが食べ放題！冬の絶景イルミネーションやご当地グルメを堪能！

ブランド和牛の豪華すき焼きランチなど、冬の栃木が楽しめる日帰りバスツアー！

【出演者】

小田井涼平

遠藤久美子

小宮浩信（三四郎）

かなで（3時のヒロイン）

【今回体験したバスツアー】

＜オリオンツアー＞

【栃木】まるごと栃木！とちぎ和牛すき焼き＆あしかがフラワーパーク

「光の花の庭」イルミネーション＆いちご狩り食べ放題＆小江戸を満喫

「蔵の街」を散策★

【訪れた場所】

●いちごの里 (栃木県小山市)

営業時間／9:00〜17:00

※いちご狩り受付時間は公式HPをご確認ください

・とちあいか＆スカイベリー食べ比べプラン

40分：2,640円（小学生〜大人・平日価格）

※「いちご狩り30分食べ放題」はツアー料金に含まれています。

（いちごは、とちあいか・スカイベリーのうちランダムで１種類の食べ放題）

●肉のふきあげ（栃木県栃木市）

営業時間／平日・11:00〜15:00、16:30〜21:00

土日祝・11:00〜21:00

定休日／月曜（祝日の場合は営業、翌火曜日休業）

・特選とちぎ和牛すきやき御膳 2,970円

※すき焼き御膳はツアー料金に含まれています。

●道の駅 どまんなかたぬま（栃木県佐野市）

休館日／水曜

[農産物直売所 朝採り館]

営業時間／8:00〜18:00

・関塚農場 平飼い有精卵 1パック 850円

[からあげ満泉]

営業時間／9:00〜18:00

・甘酢唐揚げ 100g 431円

・塩こうじ唐揚げ 100g 431円

[特産品 彩り館]

営業時間／9:30〜18:00

・琥珀糖「おもいでのかけら」 500円

・いちごのピンクカレー 756円

[フルーツサンド ドウクツ]

営業時間／9:30〜18:00

・国産みかん 650円

・Wチョコバナナ 650円

・いちごスペシャル 850円

[うまい食パン]

営業時間／9:00〜18:00

・狙いうち １斤 465円／２斤 930円

・大納言（毎週月曜日販売）１斤 491円／２斤 982円

・ストレート １斤 445円／２斤 890円

※それぞれ1日限定本数があります。公式SNSでご確認下さい

[木村屋だんご]

営業時間／9:00〜18:00

・彩り団子 830円

●あしかがフラワーパーク (栃木県足利市)

開園時間／10:00〜17:00（通常期）

[光の花の庭]（2月15日まで予定）

開園時間／平日・15:30〜20:30、土日祝・15:30〜21:00

入園料／大人： 1,400円・ 子供：700円

※点灯は16:30〜17:00頃となります。

※期間・時間は変更の可能性がございます。

※あしかがフラワーパーク散策はツアー料金に含まれています。

※時間により場所が異なる場合がございます

※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。

変更の可能性がございますのでご了承ください。

※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります。

詳細情報は、各施設・店舗の公式ホームページ等をご確認ください。

＜ド堅実主婦ショッピング＞

激安穴場スポットでまとめ買いの実態を調査

絶対買うべき商品を北斗晶と小倉優子が厳しくチェック！

【出演者】

小倉優子

北斗 晶

【今回訪れた場所】

●大東京綜合卸売センター（府中市場）（東京都府中市）

営業時間／5:00〜17:00

定休日／日・祝日

[おにくの ミンスマン]

営業時間／6:00〜14:30

定休日／水曜・日曜 (施設休館日に準ずる)

[大省商店]

営業時間／6:30〜11:00

定休日／水曜・日曜・祝日（豊洲市場等の休市日に準ずる）

[アンデス食品]

営業時間／6:00〜13:30

定休日／水曜・日曜・祝日（豊洲市場等の休市日に準ずる）

[平野青果]

営業時間／7:30〜15:30

定休日／施設の休館日に準ずる

[ジェイ・ワークス]

営業時間／6:00〜14:00

定休日／水曜・日曜・祝日（豊洲市場等の休市日に準ずる）

[FK-FOODS]

営業時間／6:00〜14:00

定休日／日曜・祝日

※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです

