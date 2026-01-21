１月２１日（水）のヒルナンデス！★旬のいちご食べ尽くし日帰りバスツアー★ド堅実コンビショッピング
＜冬の栃木！旬のいちご食べ尽くしバスツアー！＞
今が旬のいちごが食べ放題！冬の絶景イルミネーションやご当地グルメを堪能！
ブランド和牛の豪華すき焼きランチなど、冬の栃木が楽しめる日帰りバスツアー！
【出演者】
小田井涼平
遠藤久美子
小宮浩信（三四郎）
かなで（3時のヒロイン）
【今回体験したバスツアー】
＜オリオンツアー＞
【栃木】まるごと栃木！とちぎ和牛すき焼き＆あしかがフラワーパーク
「光の花の庭」イルミネーション＆いちご狩り食べ放題＆小江戸を満喫
「蔵の街」を散策★
【訪れた場所】
●いちごの里 (栃木県小山市)
営業時間／9:00〜17:00
※いちご狩り受付時間は公式HPをご確認ください
・とちあいか＆スカイベリー食べ比べプラン
40分：2,640円（小学生〜大人・平日価格）
※「いちご狩り30分食べ放題」はツアー料金に含まれています。
（いちごは、とちあいか・スカイベリーのうちランダムで１種類の食べ放題）
●肉のふきあげ（栃木県栃木市）
営業時間／平日・11:00〜15:00、16:30〜21:00
土日祝・11:00〜21:00
定休日／月曜（祝日の場合は営業、翌火曜日休業）
・特選とちぎ和牛すきやき御膳 2,970円
※すき焼き御膳はツアー料金に含まれています。
●道の駅 どまんなかたぬま（栃木県佐野市）
休館日／水曜
[農産物直売所 朝採り館]
営業時間／8:00〜18:00
・関塚農場 平飼い有精卵 1パック 850円
[からあげ満泉]
営業時間／9:00〜18:00
・甘酢唐揚げ 100g 431円
・塩こうじ唐揚げ 100g 431円
[特産品 彩り館]
営業時間／9:30〜18:00
・琥珀糖「おもいでのかけら」 500円
・いちごのピンクカレー 756円
[フルーツサンド ドウクツ]
営業時間／9:30〜18:00
・国産みかん 650円
・Wチョコバナナ 650円
・いちごスペシャル 850円
[うまい食パン]
営業時間／9:00〜18:00
・狙いうち １斤 465円／２斤 930円
・大納言（毎週月曜日販売）１斤 491円／２斤 982円
・ストレート １斤 445円／２斤 890円
※それぞれ1日限定本数があります。公式SNSでご確認下さい
[木村屋だんご]
営業時間／9:00〜18:00
・彩り団子 830円
●あしかがフラワーパーク (栃木県足利市)
開園時間／10:00〜17:00（通常期）
[光の花の庭]（2月15日まで予定）
開園時間／平日・15:30〜20:30、土日祝・15:30〜21:00
入園料／大人： 1,400円・ 子供：700円
※点灯は16:30〜17:00頃となります。
※期間・時間は変更の可能性がございます。
※あしかがフラワーパーク散策はツアー料金に含まれています。
※時間により場所が異なる場合がございます
※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。
変更の可能性がございますのでご了承ください。
※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります。
詳細情報は、各施設・店舗の公式ホームページ等をご確認ください。
＜ド堅実主婦ショッピング＞
激安穴場スポットでまとめ買いの実態を調査
絶対買うべき商品を北斗晶と小倉優子が厳しくチェック！
【出演者】
小倉優子
北斗 晶
【今回訪れた場所】
●大東京綜合卸売センター（府中市場）（東京都府中市）
営業時間／5:00〜17:00
定休日／日・祝日
[おにくの ミンスマン]
営業時間／6:00〜14:30
定休日／水曜・日曜 (施設休館日に準ずる)
[大省商店]
営業時間／6:30〜11:00
定休日／水曜・日曜・祝日（豊洲市場等の休市日に準ずる）
[アンデス食品]
営業時間／6:00〜13:30
定休日／水曜・日曜・祝日（豊洲市場等の休市日に準ずる）
[平野青果]
営業時間／7:30〜15:30
定休日／施設の休館日に準ずる
[ジェイ・ワークス]
営業時間／6:00〜14:00
定休日／水曜・日曜・祝日（豊洲市場等の休市日に準ずる）
[FK-FOODS]
営業時間／6:00〜14:00
定休日／日曜・祝日
※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです
変更の可能性がございますのでご了承ください。
※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります
営業詳細は、店舗・施設HPをご確認ください。