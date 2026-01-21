RSK

写真拡大

JR西日本では、岡山県北部で22日も降積雪が見込まれるため、因美線や芸備線で列車の運転取り止めなどを行うとして運転計画を発表しました。

運転取り止めとなるのは以下の通りです。（21日午後1時30分発表）

1月22日
【因美線】
《津山⇒智頭駅方面》
・津山駅　5時03分発　快速　智頭駅行き　6時08分着　津山駅～智頭駅間
・那岐駅　6時50分発　普通　鳥取駅行き　7時59分着　那岐駅～鳥取駅間
・津山駅　6時47分発　普通　智頭駅行き　7時55分着　美作加茂駅～智頭駅間
・津山駅　11時33分発　普通　智頭駅行き　12時42分着　美作加茂駅～智頭駅間
・津山駅　15時14分発　普通　智頭駅行き　16時23分着　津山駅～智頭駅間
・津山駅　16時38分発　普通　智頭駅行き　17時51分着　美作加茂駅～智頭駅間
・津山駅　18時06分発　普通　智頭駅行き　19時21分着　美作加茂駅～智頭駅間
・津山駅　19時43分発　普通　智頭駅行き　20時52分着　美作加茂駅～智頭駅間

《智頭⇒津山駅方面》
・智頭駅　6時17分発　普通　津山駅行　7時46分着　智頭駅～美作加茂駅間
・智頭駅　8時16分発　普通　津山駅行　9時24分着　智頭駅～美作加茂駅間　
・智頭駅　13時02分発　普通　津山駅行　14時11分着　智頭駅～美作加茂駅間
・智頭駅　16時30分発　普通　津山駅行　17時42分着　智頭駅～美作加茂駅間
・智頭駅　17時58分発　普通　津山駅行　19時07分着　智頭駅～津山駅間
・智頭駅　19時28分発　快速　津山駅行　20時37分着　智頭駅～美作加茂駅間
・美作加茂駅　21時29分発 快速　津山駅行　21時53分着　美作加茂駅～津山駅間 ・智頭駅　21時00分発　普通　津山駅行　22時16分着　智頭駅～美作加茂駅間　

【芸備線】　
 《新見⇒備後落合方面》
・東城駅　5時45分発　快速　備後落合駅行き　東城駅～備後落合駅間
・東城駅　13時27分発　普通　備後落合駅行き　東城駅～備後落合駅間

《備後落合⇒新見方面》
・備後落合駅　6時41分発　普通　新見駅行き　備後落合駅～東城駅間
・備後落合駅　14時39分発　普通　新見駅行き　備後落合駅～東城駅間

このほか姫新線や伯備線でも運転取り止めなどが出る可能性があります。JR西日本では、今後の気象状況によっては、さらに列車の運転取り止めや急遽の行き先変更、大幅な遅れがでる可能性があるとして注意を呼びかけています。