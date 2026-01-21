JR西日本では、岡山県北部で22日も降積雪が見込まれるため、因美線や芸備線で列車の運転取り止めなどを行うとして運転計画を発表しました。

運転取り止めとなるのは以下の通りです。（21日午後1時30分発表）

1月22日

【因美線】

《津山⇒智頭駅方面》

・津山駅 5時03分発 快速 智頭駅行き 6時08分着 津山駅～智頭駅間

・那岐駅 6時50分発 普通 鳥取駅行き 7時59分着 那岐駅～鳥取駅間

・津山駅 6時47分発 普通 智頭駅行き 7時55分着 美作加茂駅～智頭駅間

・津山駅 11時33分発 普通 智頭駅行き 12時42分着 美作加茂駅～智頭駅間

・津山駅 15時14分発 普通 智頭駅行き 16時23分着 津山駅～智頭駅間

・津山駅 16時38分発 普通 智頭駅行き 17時51分着 美作加茂駅～智頭駅間

・津山駅 18時06分発 普通 智頭駅行き 19時21分着 美作加茂駅～智頭駅間

・津山駅 19時43分発 普通 智頭駅行き 20時52分着 美作加茂駅～智頭駅間

《智頭⇒津山駅方面》

・智頭駅 6時17分発 普通 津山駅行 7時46分着 智頭駅～美作加茂駅間

・智頭駅 8時16分発 普通 津山駅行 9時24分着 智頭駅～美作加茂駅間

・智頭駅 13時02分発 普通 津山駅行 14時11分着 智頭駅～美作加茂駅間

・智頭駅 16時30分発 普通 津山駅行 17時42分着 智頭駅～美作加茂駅間

・智頭駅 17時58分発 普通 津山駅行 19時07分着 智頭駅～津山駅間

・智頭駅 19時28分発 快速 津山駅行 20時37分着 智頭駅～美作加茂駅間

・美作加茂駅 21時29分発 快速 津山駅行 21時53分着 美作加茂駅～津山駅間 ・智頭駅 21時00分発 普通 津山駅行 22時16分着 智頭駅～美作加茂駅間

【芸備線】

《新見⇒備後落合方面》

・東城駅 5時45分発 快速 備後落合駅行き 東城駅～備後落合駅間

・東城駅 13時27分発 普通 備後落合駅行き 東城駅～備後落合駅間

《備後落合⇒新見方面》

・備後落合駅 6時41分発 普通 新見駅行き 備後落合駅～東城駅間

・備後落合駅 14時39分発 普通 新見駅行き 備後落合駅～東城駅間

このほか姫新線や伯備線でも運転取り止めなどが出る可能性があります。JR西日本では、今後の気象状況によっては、さらに列車の運転取り止めや急遽の行き先変更、大幅な遅れがでる可能性があるとして注意を呼びかけています。