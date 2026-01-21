14時の日経平均は334円安の5万2656円、ファストリが74.61円押し下げ 14時の日経平均は334円安の5万2656円、ファストリが74.61円押し下げ

21日14時現在の日経平均株価は前日比334.30円（-0.63％）安の5万2656.80円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は239、値下がりは1325、変わらずは32と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均マイナス寄与度は74.61円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、リクルート <6098>が23.87円、コナミＧ <9766>が20.56円、ＫＤＤＩ <9433>が19.25円、ベイカレント <6532>が13.37円と続いている。



プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を46.80円押し上げている。次いでイビデン <4062>が32.69円、フジクラ <5803>が32.59円、荏原 <6361>が7.05円、ＳＢＧ <9984>が5.62円と続く。



業種別では33業種中4業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、石油・石炭、電気・ガス、鉱業と続く。値下がり上位には銀行、保険、証券・商品が並んでいる。







