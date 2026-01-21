“おいしいごはん”話題の「象印食堂」新店舗・限定メニュー発表 全国3店目…大阪・梅田に2月誕生へ【詳細】
象印マホービンは20日、「象印食堂」全国3店目となる「象印食堂 梅田店」を、2月12日に大阪・梅田のBREEZE BREEZE（ブリーゼブリーゼ）5階に出店すると発表した。
「象印食堂 梅田店」ディナー予約限定の「福箱会席」
「象印食堂」は、「おいしいごはんが、ここにある。」をコンセプトにした常設のごはんレストラン。高級炊飯ジャー「炎舞炊き」で炊き上げたごはんと、「和」をテーマにした家庭料理が話題となっている。
梅田店は、“大阪キタエリア”初出店となり、ランチやディナーで「象印食堂 梅田店」限定メニューを提供する。このほか、スチームオーブンレンジ「EVERINO」（ES-LA30）で作った料理や、テイクアウトメニューなどをそろえる。
■「象印食堂 梅田店」 2026年2月12日（木）開業
住所：大阪府大阪市北区梅田2丁目4-9 BREEZE BREEZE（ブリーゼブリーゼ）5階
定休日：定休日
BREEZE BREEZE（ブリーゼブリーゼ）の定休日に準ずる
営業時間：
＜ランチ＞
平日11:00〜15:00（ラストオーダー14:15）
土日祝11:00〜15:15（ラストオーダー14:30）
＜ディナー＞17:00〜22:00（ラストオーダー21:00）
ランチ予約限定「玉手箱会席」4200円（税込）
季節の恵みをそっと忍ばせた玉手箱。揚げたての天ぷら五種と艶やかに炊き上げたごはんが、心ときめく大人の食時間を彩る。
※予約は前日まで
※11時からの90分制での提供
ディナー予約限定「福箱会席」5600円（税込）
象印の高級炊飯ジャー「炎舞炊き」で炊いたあなたのためだけの“炊き立てごはん”を用意。季節の恵みをそっと忍ばせた玉手箱に、黒毛和牛のステーキと和牛ローストビーフの贅沢な饗宴を添えた。
※予約は前日まで。2名より
※飲み放題付きプランの場合、7100円（税込）
