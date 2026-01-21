◇サッカー UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ スポルティング 2-1 パリ・サンジェルマン(日本時間21日、ポルトガル、エスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデ)

スポルティングの日本代表MF守田英正選手が先発フル出場し、前回王者のパリ・サンジェルマン撃破に貢献しました。

直近のリーグ戦で4試合ぶりの先発フル出場を果たし勝利に貢献していた守田選手は、昨年のCLを制した欧州屈指の強豪をホームに迎えた一戦にも先発起用されました。

試合はパリ・サンジェルマンにボールを支配され、スポルティングは耐える展開に。守田選手も守備に奮闘すると、スコアレスのまま終盤へと入ります。

すると後半29分にスポルティングがコーナーキックの流れから先制。その5分後に同点とされるも、試合終了間際の後半45分に得点をあげて再びリードしました。その後アディショナルタイムを守り切り、スポルティングが前回王者に劇的勝利。守田選手はフル出場で勝利に貢献しています。

この勝利でスポルティングはリーグフェーズの成績を4勝1分け2敗とし、36チーム中6位まで浮上。決勝トーナメントへ直接進出できる上位8チーム入りへ前進しました。