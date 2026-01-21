人気YouTuber・いけちゃんの動画が批判を受けている。問題となったのは、1月17日にアップされた『評判の悪いエアインディアに乗って、人生初のインド旅!!機内はインド人だらけです…』と題された動画だった。

「動画では、2025年6月12日に発生した乗客乗員241人が亡くなったエア・インディアの航空機事故に触れ、《そんな航空会社使って大丈夫?》と語る場面が見られました。さらに、インドについて《ちょっと適当な感じがする》《間違いなく世界一汚い国》などの私見をコメントしました。機内でも、インド人乗客の騒がしさなどに触れています」（スポーツ紙記者）

これら一連の言動に対し、インドに対して失礼ではないかという意見が集中。さらに、これがインドの現地メディアにも報じられ、X上でも批判が相次いでいる。

《インドでめちゃニュースになってる、本当にやめて欲しいこういうこと》

《別に他のYouTuberもインドに関しては似たような動画投稿してたりするんだけど、各所でちゃんとインドをリスペクトしてる部分やフォローしてる部分を入れてる。それがない、もしくは伝え方が下手なのがいけちゃん》

さらに英語でも、

《WHY u cming 2 #India..IF u so Uptight abt #indians in a @airindia flight?? Ur sarcasm abt the Air mishap is not accepted!! （エア・インディアの機内でインド人に対してそんなに神経質なのに、なぜインドに来るの? 事故に対する皮肉は通用しない!）》

といった怒りのポストが見られた。

こうした声が寄せられる理由を旅行ライターが語る。

「海外旅行で、盗難などの被害にあったなどのネガティブな情報を発信する人は少なくありません。たしかに実体験として参考になるものですが、いけちゃんの場合、インドに対して持っている自身の偏見をそのまま語っていることに、批判が集まっているのです。航空機事故を持ち出したことも、大きなマイナスポイントとされています」

いけちゃんは、19日のXで《初インドでは、インド在住の案内人と合流し、安全に観光しました!良いところがたくさんあったので動画にしています楽しくて大好きな国です!》とポストしている。

今後、インド旅行の本編動画がアップされると見られるが、どのような内容なのかは気になるところだ。