1児の母・森絵梨佳、寒い日にぴったりな息子弁当公開「アイデアがすごい」「お子さん喜びそう」と反響
【モデルプレス＝2026/01/21】モデルの森絵梨佳が1月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。寒い日にぴったりのアイデア弁当を公開した。
また、息子との朝の会話もユーモラスに紹介。「だって授業あっという間だもん」「英語の時間は口をパクパクしてれば終わる」と語る息子に「先生！うちの子大丈夫ですか！！」とツッコミを入れ、「ある意味羨ましい性格をしている」と母としての思いを添えている。
【写真】37歳美人モデル「アイデアがすごい」スープジャー使ったうどん弁当
◆森絵梨佳、寒い日にぴったりの弁当を披露
森は「今日は寒いからおうどんに」とつづり、温かいスープジャーを添えたうどん弁当を披露。メインのうどんにミートボールやほうれん草のソテー、ミニトマトなどが詰められた弁当箱に加え、しいたけやちくわなど、具沢山のうどんつゆが入ったスープジャーも添えられており、寒さを和らげる工夫が光る内容となっている。
◆森絵梨佳の投稿に反響
この投稿には「うどん弁当なんてアイデアがすごい」「寒い日にぴったり」「彩りも栄養もばっちり」「優しさが詰まったお弁当」「お子さん喜びそう」「温かい弁当、絶対に嬉しい」「息子さん可愛い」などの声が寄せられている。
森は、2014年2月に一般男性との結婚を発表。2017年5月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】