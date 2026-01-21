中村江里子アナ「私のお腹もふっくら」16年前の息子とのハグショット公開「うるっと来た」「素敵な思い出写真」の声
【モデルプレス＝2026/01/21】フリーアナウンサーの中村江里子が1月19日、自身のInstagramを更新。過去の写真や、息子や夫とのショットを公開した。
【写真】56歳ミラノ移住の元フジアナ「私のお腹もふっくら」16年前の思い出ショット
中村は「『ママ、絶対に泣かないでね。飛行機に乗ってからにしてね。僕もママの前では泣かないから。』私の小さな王子様（今は身体は大きいですが）が小さな時からの夢を実現し、NYでの学生生活をスタートしました」と、息子がイタリア・ミラノの家族の元を離れニューヨークでの生活をはじめたとつづり、現地での夫や息子との写真を公開。
また、小さな頃の息子とハグしている過去の写真も公開しており「2010年、息子が3歳になったときのもの。次女を妊娠中だったのでちょっと私のお腹もふっくら」と説明を添えている。
この投稿に「絆の深さに心打たれる」「うるっと来た」「素敵な思い出写真」「ママの愛情を感じる」「自立していく後ろ姿がたくましい」「家族の歴史が詰まった投稿に涙」「さみしくなりますね」といった反響が寄せられている。
中村アナは1999年、フジテレビを退社しフリーアナウンサーに転身。2001年にフランス人実業家のシャルル・エドゥアール・バルト氏と結婚し、1男2女の母親となり、パリに在住。2025年9月より1年間、イタリア・ミラノに移住することを報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】56歳ミラノ移住の元フジアナ「私のお腹もふっくら」16年前の思い出ショット
◆中村江里子、息子の思い出写真公開
中村は「『ママ、絶対に泣かないでね。飛行機に乗ってからにしてね。僕もママの前では泣かないから。』私の小さな王子様（今は身体は大きいですが）が小さな時からの夢を実現し、NYでの学生生活をスタートしました」と、息子がイタリア・ミラノの家族の元を離れニューヨークでの生活をはじめたとつづり、現地での夫や息子との写真を公開。
◆中村江里子の投稿に反響
この投稿に「絆の深さに心打たれる」「うるっと来た」「素敵な思い出写真」「ママの愛情を感じる」「自立していく後ろ姿がたくましい」「家族の歴史が詰まった投稿に涙」「さみしくなりますね」といった反響が寄せられている。
中村アナは1999年、フジテレビを退社しフリーアナウンサーに転身。2001年にフランス人実業家のシャルル・エドゥアール・バルト氏と結婚し、1男2女の母親となり、パリに在住。2025年9月より1年間、イタリア・ミラノに移住することを報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】