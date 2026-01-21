ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオの最新作「ズートピア2」が、ハリウッドのアニメ映画史上最高の興行収入を達成した。世界興行収入は17億ドル（約2550億円）に到達し、これまで首位だった2024年に公開されたピクサーの「インサイド・ヘッド2」（16億9000万ドル／約2535億円）を抜いた。



【写真】米国アニメ史上最高の興行収入を記録した「ズートピア2」

ディズニー・エンターテインメントのアラン・バーグマン共同会長は声明で「この偉業は、何よりも世界中のファンの熱意のおかげです」と感謝の言葉を語っている。



本作は世界歴代興行収入ランキングで9位に入り、「タイタニック」（1997年）、「スター・ウォーズ／フォースの覚醒」（2015年）、「アベンジャーズ／エンドゲーム」（2019年）、「アバター」シリーズなどに次ぐ位置を占める。ただし、世界全体では中国の「ナタ 魔童の大暴れ」(2025年)が22億ドル（約3300億円）でアニメ映画のトップに立っている。



「ズートピア2」は2016年公開の「ズートピア」の続編で、予算は1億5000万ドル（約225億円）。主人公ジュディ・ホップス（ジニファー・グッドウィン）と相棒ニック・ワイルド（ジェイソン・ベイトマン）が、怪しいヘビのゲイリー（キー・ホイ・クァン）に関する事件の潜入捜査を行う物語だ。



