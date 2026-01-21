元ヤクルト、ソフトバンクの投手でメジャーリーグでも活躍した五十嵐亮太氏（46）が、20日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿!!」（火曜午後8時）に出演。雪国出身選手の特徴を話すも、MCの明石家さんま（70）にイジられた。

今回は「雪国で育った有名人SP」。

五十嵐さんは北海道・留萌市出身。「（自身は）北海道出身なんですけど、東北出身ってメジャーリーガーが多いんですよ。大谷（翔平）選手もそうだし、佐々木（朗希）投手、菊池雄星選手もそうだし、田中マー君（田中将大）も北海道の高校（駒大苫小牧高OB）なので」と話した。

そして「雪国出身の人、冬に雪を投げまくるんですよ。そこで肩ができるんですよ。ブンブンいくんですよ」と真剣な表情。一方でさんまは、まさかといった様子で爆笑。なおも五十嵐氏は続いて「下も結構滑るので、下半身を安定させながら投げなきゃいけない。滑ることを警戒しながら」と説明した。

するとさんまが「すみません」と割って入り、「大谷も佐々木も、多分、室内だったと思いますよ」と笑いながら指摘。ほかの出演者たちも爆笑した。

五十嵐氏は苦笑いしながら「子どものころやってます、投げてますから。野球をやっている子は絶対に投げてますから」と強調。その後「ただ、そこでなんかちょっと指先の感覚、やっぱり滑るし、軽かったりもするので。僕はプロに入ってコントロールに苦労したのはその辺かなと」と言って笑った。