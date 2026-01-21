『DREAM STAGE』ライバルグループ・TORINNER キャラクター紹介（14）
俳優・中村倫也が主演を務める、TBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』（毎週金曜 後10：00）が、新たにスタート。今回は、ライバルグループ・TORINNERを紹介する。
【写真多数】豪華キャストを一挙紹介…中村倫也、池田エライザ、ハ・ヨンスら
リョウ（岩瀬洋志）、ヨヌ（HOJIN／KAJA）、アイク（志賀李玖）、イロ（松瀬太虹）、ニック（ISAAC／KAJA）が所属するTORINNERは、韓国でのデビュー後、圧倒的なパフォーマンスの高さとセクシーな魅力で一躍人気グループの座にのぼりつめたエリートチーム。TORINNERのメンバーは元々NAZEと同じ事務所の練習生だったため、メンバーの中にはNAZEを「負け犬」「残り物」と蔑む者もいて…。
ドラマの舞台は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界。かつて問題を起こして業界を追放された日本人の“元”天才音楽プロデューサー・吾妻潤（中村）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生によるNAZEが、世代や国籍を越えてともに夢を目指す熱い絆の物語となる。
