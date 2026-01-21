タレントやす子（27）が20日深夜放送の、テレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1時30分）に出演。ストレス解消に夜中に行うことについて語った。

中根舞美アナから「ストレス発散はどうされているんですか」と問われたやす子は、「観葉植物がたくさんあったり、水槽がたくさんあったり、家具を作ったりとかですかね」と話した。伊集院光から「家具を作るの？」と聞かれて「家具を作って（物事を）忘れる。回転式本棚だったり、IKEAの5段×5段の大きさの2メートルぐらいの棚を作ったりとか、あとはネコのキャットタワーを作ったりとかを休日にしてます」と告白。

するとした、佐久間宣行から「あとはあれだろ」と振られて「スゴい口の悪いHIPHOPを聴きながら、夜中散歩するんですって」と、密かな楽しみを暴露された。

やす子は「それを（オードリーの）若林さんに見られていたとは知らずにー」と愚痴った。佐久間が「若林くんが夜中歩いていたら、やす子が全身と顔を隠して、HIPHOPを聴きながら夜の散歩をしていた」とやす子と若林の偶然の遭遇を明かした。

やす子は「曲名すらも言えないぐらい悪い曲」とつぶやいた。伊集院が「曲名がすでにコンプラに触れるようなヤツね」と話した。やす子は「絶対ダメーって思います。タオルで顔隠してね。あれ、バレてると思いませんでした」と振り返った。佐久間が「若林くんも好きだからね」と話すと、やす子は「若林さんもHIPHOP好きですから」と話した。