タレントやす子（27）が20日深夜放送の、テレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1時30分）に出演。番組宣伝で共演した南野陽子について語った。

やす子は、24日に同局で放送する「安村やす子のローカル線 金のサイコロ銀のサイコロすごろく旅」の番組宣伝で出演。中根舞美アナが番組の内容について「令和のブレーク芸人、とにかく明るい安村と、やす子が挑む無謀なチャレンジ旅の第4弾となっております。今回は東武伊勢崎線を舞台に『金』と『銀』2種類のサイコロを振り分けながら、ゴールを目指します。『金』は地元の人とのふれあい系ミッション、『銀』は人気店や寺社仏閣、グルメを巡るミッション。難易度や時間を見極めてどちらを選ぶか、その選択が運命を左右する企画となっております」と紹介した。

やす子は「今回はヤバかったです」と話し「芸歴40周年の節目に南野陽子さんに来ていただいて」と語った。伊集院光が「ゲストは南野陽子さんなの？」と話すと、やす子は「そうなんですよ、めちゃくちゃ豪華ですよね」と返した。伊集院は「苦労するロケをやるような人じゃないじゃん。俳優だし」とつぶやいた。

やす子は「それがまた女性らしいハイヒールっぽいものでいらっしゃいまして、でも1日15キロぐらい歩くんですよね。それとお腹が減って南野さんも人格が変わってきて、なんて言ったらいいんですかね、今回はご飯を食べたくて、ここに行こう、ご飯屋さんに、って言って、めちゃくちゃ歩いたんですけど、到達したら10分前に閉店っていう。みんなの心が途切れちゃう。燃え尽きちゃって、どうしよう。今回ダメかもしれないな、って感じがありました」と振り返った。

さらに「南野陽子さん、って方がいて、結構乱してくれて、そういうのがいると疲れちゃいますね」と本音をポロリ。すると言葉がキツかったことを反省したのか「違うんですよ、南野さんは大好きですよ。南野さん、大好きですよ。これはいい人ですよ、って言ってます」と慌ててフォロー。

しかし終盤で、伊集院が「南野陽子さんが帰ろうとしてると『仕事なんだからいなさい』って思うやす子もいるわけね」と語りかけるとやす子は「いました、いました。お腹減ったとかいうなよ、とか思いました。こっちもお腹減ってるよ、って思いました。なんでサイコロで『1』出してんだよって」などと、不満をブチまけた。