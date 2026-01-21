処分予定のワンピースを着こなしたわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で26万6000回再生を突破し、「違和感ないw」「脳がバグるw」「ご満悦で可愛い」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：捨てようとしていた白いワンピースを『大型犬に着せてみた』結果→あまりにも似合いすぎている光景】

白いワンピースを着せてみた

TikTokアカウント「dr.hardysan」の投稿主さんは、ゴールデンレトリバーの『ハーディー』ちゃんの可愛い姿を紹介しています。この日、投稿主さんは、ハーディーちゃんに白いワンピースを着せてみることにしたそうです。もともとは投稿主さんの元で、捨てようとしていたところだったといいます。

試しにハーディーちゃんに着せてみると、奇跡的にフィット！！体の大きなハーディーちゃんには、人間用のワンピースがぴったり合ってしまったのです。腕の長さもぴったりで、まるでハーディーちゃんのために作られたかのよう…。

似合いすぎている光景に爆笑♪

投稿主さんは、ハーディーちゃんのあまりの可愛さに大笑いしてしまったとか。キョトンとした顔のハーディーちゃんが愛おしくなったのか、ぎゅーっと抱きしめる一幕も。

一方、ハーディーちゃんも、みんなに笑ってもらえてニコニコご満悦。「そんなに似合ってる？」と言わんばかりに、キラキラの目で投稿主さんを見ていたといいます。あまりに幸せがあふれるワンシーンに、見ているだけで心が満たされそう…♡

少女のような可憐なファッションが最高に似合うハーディーちゃんなのでした！！

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「わんこ嬉しそうで可愛すぎる」「背中にチャックありそう(笑)」「こんなに似合う子はいないと思う」など沢山の反響がありました。

モードな秋服も着こなす！！

まったく別のテイストに挑戦するハーディーちゃんの姿も紹介されました。それは、ボディラインがくっきり出る、タイトなワンピース。タートルネックとブラウンカラーが秋らしい、モードな服です。

とってもオシャレな秋服を着ているときのハーディーちゃんは、クールな表情で決めていたそう。アンニュイな目つきでカメラを追うハーディーちゃん、もしかしてモデルの素質があるのかも…！？

可愛い系もカッコイイ系も着こなすハーディーちゃん、これからも色々なファッションに挑戦してほしいですね♪

TikTokアカウント「dr.hardysan」には、ハーディーちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「dr.hardysan」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。