広島の広島・床田寛樹投手（３０）が２１日、マツダスタジアムに隣接する屋内練習場で自主トレを公開した。ダッシュやキャッチボールなどで体を動かし、今季の目標を「やっぱり、２桁は最低でも勝ちたい。キャリアハイ（の勝ち星）が１１なので、もっと勝ちたい。あとは、負け数を減らしたい。やっぱり、貯金できてなんぼだと思うので、貯金がいっぱいできるように、できたらと思います」と話した。

自己最多の勝ち星は２３、２４年の１１勝だ。昨季は２６試合で９勝１２敗、防御率３・１５。３年連続での２桁勝利を達成することはできなかった。

合同自主トレ合流前は、岐阜を拠点にトレーニングを積んできた。「勝負どころでバテない体と、強い体をつくろうと思って」と、筋力トレにも重点的に取り組み、肉体を強化。準備は十分で、今後は鍛えた体を、投球動作とリンクさせていく。

新井監督は、春季キャンプのテーマを「競争」とする。２月１０日には、多くの選手が紅白戦に出場する予定となっている。左腕も同戦を見据えており「紅白戦で、しっかり投げられるように、そこでアピールできるように頑張っていきたい」と力を込めた。