「大相撲初場所・１１日目」（２１日、両国国技館）

春日野部屋の竹縄親方（元関脇栃乃洋）と三保ケ関親方（元幕内栃栄）が館内でトークショーを行った。元大関栃ノ心、元関脇碧山（現岩友親方）の日本語習得能力の高さについて語った。

外国出身新弟子の日本語習得について、質問された両親方。２０２３年５月に引退した元大関栃ノ心、現実業家のレヴァニ・ゴルガゼ氏に触れた。

栃ノ心は入門時はジョージア語とロシア語少々を話せるのみで、日本語はもちろん、英語も通じない状況だった。三保ケ関親方は「おかみさんが大使館に行って通訳を呼んだこともありました。おかみさんが苦労されていたのに、若い衆は変な日本語を教えていましたね」と回想。ほどなく栃ノ心は、師匠の春日野親方（元関脇栃乃和歌）を「ボス」と呼び始めたという。

「ボス」は当時師匠が飼っていたゴールデン・レトリバーの名前だった。三保ケ関親方は「師匠にボスと言うので、ボスは犬の名前だよ、と本人に言っていましたね」と述懐。竹縄親方は「１カ月もたてば会話ができるようになり、１年で冗談も言い合えるようになっていた」と感心した。三保ケ関親方は「１日も早く出世したいと覚悟を決めて日本に来ている。相撲を教わりたい気持ちが、早く日本語をマスターする要因なのでは」と推察した。

碧山は師匠の田子ノ浦親方（当時＝元幕内久島海）の急逝により、２０１２年春に春日野部屋に転籍した。

三保ケ関親方は「彼は来た時から『です』『ます』と敬語を使えていた。元久島海の田子ノ浦親方の指導だと思います」と振り返った。碧山は引退後は岩友親方として協会に残っているが、ひらがな、カタカナを使いこなし、漢字も学んでおり「彼は勉強家です」と話していた。