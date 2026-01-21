¡È¿Í¼ïº¹ÊÌ¡¦Àº¹ÊÌÁûÆ°¡É¤ÇÈãÈ½»¦Åþ¤Î´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡¢À©ºîÂ¦¤¬Î©¾ìÉ½ÌÀ¡ÖÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ©ºî¡×
Netflix¤¬¡¢¿Í¼ïº¹ÊÌ¤äÀº¹ÊÌÁûÆ°¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ©¾ì¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
1·î21Æü¸áÁ°¡¢´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Î¥³¥ó¥é¥Ã¥É¡¦¥½¥¦¥ë¤Ç¡ÖNext on Netflix 2026 Korea¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡ÚÏÃÂê¡Û¡Ö¿Í¼ïº¹ÊÌ¡¦Àº¹ÊÌÁûÆ°¡×¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Î±½¤Ë¸ÀµÚ¤Î´Ú¹ñÇÐÍ¥
¡ÖNext on Netflix 2026 Korea¡×¤Ë¤Ï¡¢Netflix´Ú¹ñ¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÁí³çVP¤Î¥«¥ó¡¦¥É¥ó¥Ï¥ó¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÉôÌç¥·¥Ë¥¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¥Ú¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ó¥ç¥ó¡¢±Ç²èÉôÌç¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¥¥à¡¦¥Æ¥¦¥©¥ó¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÉôÌç¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¥æ¡¦¥®¥Õ¥¡¥ó¤é¤¬½ÐÀÊ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥É¥è¥ó¡¢¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥¦¥ó¥Ó¥ó¡¢¥Ê¥à¡¦¥¸¥å¥Ò¥ç¥¯¡¢¤½¤·¤ÆÎÁÍý¿Í¤Î¥¢¥ó¡¦¥½¥ó¥¸¥§¤é¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
Netflix¤¬´Ú¹ñ¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤Æ10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢Áí³ç¤ª¤è¤Ó³Æ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ï¤³¤Î10Ç¯¤Èº£¸å¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¡¢º£Ç¯¸ø³«Í½Äê¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡ØÎø¤ÎÄÌÌõ¡¢¤Ç¤¤Þ¤¹¤«?¡Ù¡ØÅìµÜ¡Ù¡ØThe Scandal¡Ù¡Ø¥ï¥ó¥À¡¼¥Õ¡¼¥ë¥º¡Ù¡ØÇò¤È¹õ¤Î¥¹¥×¡¼¥ó ¡ÁÎÁÍý³¬µéÀïÁè¡Á¥·¡¼¥º¥ó3¡Ù¤Ê¤É¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ú¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ó¥ç¥ó¥·¥Ë¥¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢¡Ø¿¿¤Î¶µ°é¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤ÎÀ©ºî¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥¦¥§¥Ö¥È¥¥¡¼¥ó¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿ºîÉÊ¤À¤¬¡¢º£¤Î»þÂå¤Ë¤³¤½É¬Í×¤ÊÊª¸ì¤ò°·¤¦¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÇÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ³«È¯¤·¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¸¶ºî¥¦¥§¥Ö¥È¥¥¡¼¥ó¤ò´ð¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡Ø¿¿¤Î¶µ°é¡Ù¤Ï¡¢ÂÎÈ³ÉÁ¼Ì¤ä¿Í¼ïº¹ÊÌÅªÉ½¸½¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¶µ°é¤ò¹Ô¤¦¶µ»Õ¤ÎËË¤ò²¥¤ë¥·¡¼¥ó¤ò¡ÈÄË²÷¤ÊÅ¸³«¡É¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤¿ÅÀ¤Ê¤É¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¡¢Àº¹ÊÌÅª¤ÊºîÉÊ¤À¤È¤·¤ÆÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¿¡£
ÆÃ¤Ë³¤³°ÆÉ¼Ô¤«¤é¤ÎÈãÈ½¤¬¶¯¤¯¡¢2023Ç¯9·î¤Ë¤ÏÏ¢ºÜÃæ¤À¤Ã¤¿ËÌÊÆ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÇÛ¿®¤¬Ää»ß¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¸¶ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Á¥§¡¦¥è¥ó¥Æ¥¯¡¢¥Ï¥ó¡¦¥¬¥é¥à¤¬±Ñ¸ì¤Ç¼ÕºáÊ¸¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¤Î¤ß¤Ç¡¢´Ú¹ñÆâ¤Ç¤ÏÌÀ³Î¤ÊÎ©¾ìÉ½ÌÀ¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ3¥«·î¸å¤ËÏ¢ºÜ¤òºÆ³«¤·¤¿¤³¤È¤â¡¢ÈãÈ½¤ò¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢¥Ú¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ó¥ç¥ó¥·¥Ë¥¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ï¡ÖÀ©ºî²áÄø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸¶ºî¤Î°ìÉô¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½¤ä·üÇ°¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï½½Ê¬¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤òÇ§¼±¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤¤Á¤ó¤È½àÈ÷¤·¡¢ÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ°¤¨¤¿»ëÅÀ¤ÇºîÉÊ¤òºî¤í¤¦¤ÈÅØ¤á¤¿¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¸ø³«¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¡Ø¿¿¤Î¶µ°é¡Ù¤Ï¡¢°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤ë³ØÀ¸¡¢¶µ»Õ¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊø²õ¤·¤¿´Ú¹ñ¤Î¶µ¸¢¤È¶µ°é¸½¾ì¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡È¶µ¸¢ÊÝ¸î¶É¡É¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÄË²÷¤Ê¡È¿¿¤Î¶µ°é¡É¤òÉÁ¤¯ºîÉÊ¤À¡£º£Ç¯Âè2»ÍÈ¾´ü¤ËNetflix¤òÄÌ¤¸¤ÆÌó190¥«¹ñ¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£
